इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार को पीएम पद की पेशकश का केसी त्यागी का दावा जेडीयू सांसद ने किया खारिज

बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के करीबी माने जाने वाले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सांसद संजय झा (Sanjay Jha) ने शनिवार को जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी.

सांसद संजय झा ने कहा है कि, "हमारी पार्टी को इस बारे में जानकारी नहीं है. वास्तव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में जानकारी नहीं है. कल एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने चुनाव पूर्व गठबंधन बनाया था और हमने बिहार में तीन-चौथाई सीटें जीती हैं. उन्होंने कल कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और चाहते हैं कि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनें."

VIDEO | "Our party is not aware about it. In fact, the CM - Nitish Kumar - isn't aware about it. During the NDA parliamentary party meeting yesterday, Nitish Kumar has clearly said that we had formed a pre-poll alliance and we have won three-fourth seats in Bihar. He said… pic.twitter.com/xdb9zup8Lc