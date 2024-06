नीतीश कुमार ने जब पैर छूने के लिए बढ़ाया हाथ तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे किया रिएक्ट

एनडीए के नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक शुक्रवार को पुराने संसद भवन में हुई. इस दौरान एनडीए के घटक दलों ने बैठक में संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन किया.इसका प्रस्ताव वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने रखा था. इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का पैर छूने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हाथ को थाम मिला. वहीं चिराग पासवान जब अपना भाषण खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने चिराग को गले लगा लिया.

