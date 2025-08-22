विज्ञापन
सीएम नीतीश ने किया 'नमन' तो पीएम मोदी ने मंच से सूद समेत लौटा दी तारीफ

सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज वो जितना काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा. वो लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. बिहार के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है.

सीएम नीतीश ने किया 'नमन' तो पीएम मोदी ने मंच से सूद समेत लौटा दी तारीफ
बिहार की रैली में पीएम मोदी ने की नीतीश कुमार की तारीफ
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया में आयोजित चुनावी रैली में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की
  • नीतीश कुमार ने कहा कि गया को गयाजी नाम देने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त प्रयास रहा
गयाजी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के शुक्रवार को गयाजी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर खास केमिस्ट्री दिखी. इस खास मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. पीएम मोदी के संबोधन से पहले नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया. 

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी का आभार जताते हुए उनको नमन किया. सीएम नीतीश ने कहा कि हम गया में कई चीजों को लिखा रहे थे. हम नाम गया जी, गया जी दे रहे थे. केंद्र सरकार की भी इच्छा थी गयाजी कर दिया जाए, हमने कर दिया. पहले की सरकार का कोई काम नहीं था. मोदी जी का नमन करते हैं. यह बहुत बड़ी बात है. देश में काम कर रहे हैं. आपके यहां आकर भी कर रहे हैं. बिहार के लिए भी इतना ज्यादा काम कर दिया.बिहार में पहले कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था. जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद ही ये सब बदला है. 

सीएम नीतीश के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने जब रैली को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सीएम नीतीश की तारीफ की. ऐसा लगा मानो पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार की तारीफ को उन्हें सूद समेत वापस कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के सुशासन की चर्चा हर कोई करता है. मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के शासन के बारे में आप ऐसे समझ सकते है कि इनके राज में शिक्षकों की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है. 

