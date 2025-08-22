सीएम नीतीश ने किया 'नमन' तो पीएम मोदी ने मंच से सूद समेत लौटा दी तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के शुक्रवार को गयाजी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर खास केमिस्ट्री दिखी. इस खास मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. पीएम मोदी के संबोधन से पहले नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया.

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी का आभार जताते हुए उनको नमन किया. सीएम नीतीश ने कहा कि हम गया में कई चीजों को लिखा रहे थे. हम नाम गया जी, गया जी दे रहे थे. केंद्र सरकार की भी इच्छा थी गयाजी कर दिया जाए, हमने कर दिया. पहले की सरकार का कोई काम नहीं था. मोदी जी का नमन करते हैं. यह बहुत बड़ी बात है. देश में काम कर रहे हैं. आपके यहां आकर भी कर रहे हैं. बिहार के लिए भी इतना ज्यादा काम कर दिया.बिहार में पहले कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था. जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद ही ये सब बदला है.

सीएम नीतीश के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने जब रैली को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सीएम नीतीश की तारीफ की. ऐसा लगा मानो पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार की तारीफ को उन्हें सूद समेत वापस कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के सुशासन की चर्चा हर कोई करता है. मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के शासन के बारे में आप ऐसे समझ सकते है कि इनके राज में शिक्षकों की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है.