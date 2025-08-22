इक-दूजे की तारीफ, गमछा लहराया, बिहार चुनाव से पहले PM मोदी-नीतीश की सियासी केमिस्ट्री की तस्वीरें देखिए

विज्ञापन
बिहार में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी की चर्चा फिर से है. आज पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार साथ-साथ रहे. दोनों एक-दूसरे को सम्मान देते नजर आए.

  • पीएम मोदी और नीतीश कुमार जब भी मिलते हैं तो उनकी तस्वीरें मीडिया में छाई रहती हैं.
  • आज पीएम मोदी बिहार दौर पर थे तो नीतीश कुमार हर कदम पर उनके साथ दिखे.
  • दोनों नेताओं ने एक-दूसरे का सम्मान किया और कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया.
पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के दौरे पर थे. सभी की नजरें हर बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार और पीएम मोदी की केमेस्ट्री पर टिकी हुईं थीं. दरअसल, बिहार में जेडीयू-बीजेपी गठबंधन का आखिरी छोर इन्हीं दोनों से जुड़ा रहा है. तभी तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने पर जब नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म के तहत मुख्यमंत्री न बनने का फैसला किया तो पीएम मोदी ने उन्हें समझाया कि सीएम तो उन्हें ही बनना चाहिए. ये बात खुद सीएम नीतीश ने मीडिया के सामने बताई थी. अब फिर चुनाव करीब है और दोनों की केमेस्ट्री में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही.

हाथों में हाथ थामे दिए संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में गंगा नदी पर बने 1.86 किलोमीटर लंबे औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन किया. राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 1,870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित इस पुल के जरिये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा.

पुल के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को बिहार में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की. इस दौरान पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में अपने गमछे को लहराकर पुल के नीचे दूर खड़े लोगों का अभिवादन भी किया. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे.

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘नये पुल से उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया) और दक्षिण बिहार (शेखपुरा, नवादा और लखीसराय) के बीच यात्रा करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त यात्रा दूरी कम हो जाएगी.

दोनों नेताओं ने की जमकर तारीफ 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के शुक्रवार को गयाजी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर खास केमिस्ट्री दिखी.

इस खास मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. पीएम मोदी के संबोधन से पहले नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया. 

सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी का आभार जताते हुए उनको नमन किया. सीएम नीतीश ने कहा कि हम गया में कई चीजों को लिखा रहे थे. हम नाम गया जी, गया जी दे रहे थे. केंद्र सरकार की भी इच्छा थी गयाजी कर दिया जाए, हमने कर दिया. पहले की सरकार का कोई काम नहीं था. मोदी जी का नमन करते हैं. यह बहुत बड़ी बात है. देश में काम कर रहे हैं. आपके यहां आकर भी कर रहे हैं. बिहार के लिए भी इतना ज्यादा काम कर दिया.बिहार में पहले कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था. जब से हमारी सरकार आई है, उसके बाद ही ये सब बदला है. पीएम मोदी भी उनकी बात पर ताली बजाने लगे.

सीएम नीतीश के संबोधन के बाद पीएम मोदी ने जब रैली को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सीएम नीतीश की तारीफ की. ऐसा लगा मानो पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार की तारीफ को उन्हें सूद समेत वापस कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के सुशासन की चर्चा हर कोई करता है. मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के शासन के बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनके राज में शिक्षकों की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है. 
 

Narendra Modi, Nitish Kumar, Modi Nitish Meeting, Bihar, Modi Nitish Kumar
