JDU List: सीटिंग विधायकों के टिकट कटे, चिराग के दावे वाली सीटों पर कैंडिडेट, जदयू की पहली लिस्ट की बड़ी बातें 

JDU Candidates First List 2025: जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. कुछ सीटिंग विधायकों का पार्टी ने टिकट काट दिया है. इसके अलावा जिन सीटों पर चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था, वहीं से जेडीयू ने कैंडिडेट उतार दिया है. चिराग ने मोरवा, सोनबरसा, मटिहानी और राजगीर से कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था लेकिन जेडीयू ने यहां से अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं.

परसा में आरजेडी के सिटिंग विधायक छोटे लाल राय जेडीयू में शामिल हो गए थे. इस बार उनका सिंबल बदल गया है और वो इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. पार्टी ने यहां पिछली बार चंद्रिका राय को कैंडिडेट बनाया था लेकिन पार्टी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया है. जेडीयू ने कुशेश्वरस्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट काट दिया है. यहां से पार्टी ने अतिरेक कुमार को कैंडिडेट बनाया है. बरबीघा से सीटिंग विधायक सुदर्शन कुमार को बेटिकट कर दिया है. यहां से डॉ कुमार पुष्पंजय को मैदान में उतारा है.

JDU Candidate First List : जेडीयू ने पहली लिस्ट की जारी, 57 सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान

पार्टी ने 5 मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा

जेडीयू ने इस बार 5 मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है. रत्नेश सादा, मदन सहनी, सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार को पार्टी ने टिकट दिया है. हरनौत से पार्टी ने अपने पुराने वफादार हरिनारायण सिंह को कैंडिडेट बनाया है. यहां से प्रशांत किशोर ने जनसुराज ने अनुसूचित जाति के कमलेश पासवान को मैदान में उतारा है. खास बात ये है कि हरनौत सामान्य सीट है.

मटिहानी से चिराग के बागी को बनाया कैंडिडेट

बेगूसराय जिले के मटिहानी सीट से जेडीयू ने एलजेपी (आर) छोड़कर आए राजकुमार सिंह को मैदान में उतारा है. गौरतलब है कि चिराग पासवान यहां से अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे थे. मोरवा, सोनबरसा और राजगीर सीट चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी लेकिन जेडीयू के कैंडिडेट लिस्ट के बाद अब ये होता नहीं दिख रहा है.

LJP (R) सांसद की बेटी को जेडीयू का टिकट

गायघाट सीट से पार्टी ने एलजेपी (आर) की सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को मैदान में उतार दिया है. 2020 के चुनाव में चिराग की पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ा था. कोमल के पिता दिनेश सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं. इस तरह से गाय घाट सीट जेडीयू को चली गई है. चिराग पासवान के गृह क्षेत्र अलौली से भी जदयू ने अपना प्रत्याशी उतारा है.

जदयू को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

जदयू बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा के बराबर 101 सीटों पर लड़ रही है. लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में जदयू 115 सीटों पर लड़ी थी. उसने 43 सीटों पर विजय हासिल की थी. वर्ष 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू को 17 फीसदी वोटों के साथ 71 सीटें मिली थीं. जबकि वर्ष 2010 में जदयू 115 सीटों और करीब 23 फीसदी वोटों के साथ सबसे आगे रही थी. वर्ष 2005 में जेडीयू को 55 सीटें ही हासिल हो सकी थीं.

