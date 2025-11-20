विज्ञापन
‘टीम 10.0’ फाइनल: नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ, गांधी मैदान से NDA का शक्ति प्रदर्शन

पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू,  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे.

हजारों की भीड़ के सामने जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नीतीश कुमार लोगों का उल्लास चरम पर पहुंच गया.  नीतीश कुमार साल 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. बीच में कुछ महीनों के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को पदभार सौंपा था. 

क्रमांकनामपार्टीविधानसभा क्षेत्र
1नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीJDUMLC
2सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्रीBJPतारापुर विधानसभा सीट (मुंगेर)
3विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्रीBJPलखीसराय विधानसभा सीट (लखीसराय)
4विजय कुमार चौधरी JDUसरायरंजन विधानसभा सीट (समस्तीपुर)
5विजेंद्र यादवJDUसुपौल विधानसभा सीट (सुपौल)
6श्रवण कुमारJDUनालंदा विधानसभा सीट (नालंदा)
7मंगल पांडेयBJPसिवान विधानसभा सीट (सिवान)
8दिलीप जायसवालBJP
9अशोक चौधरीJDUMLC
10लेसी सिंहJDUधमदाहा विधानसभा सीट (पूर्णिया)
11मदन सहनीJDUबहादुरपुर विधानसभा सीट (दरभंगा)
12नितिन नबीनBJPबांकीपुर विधानसभा सीट (पटना)
13रामकृपाल यादवBJPदानापुर विधानसभा सीट
14संतोष कुमार सुमनHAMMLC
15सुनील कुमारJDUभोरे विधानसभा सीट
16मोहम्मद जमा खानJDUचैनपुर विधानसभा सीट
17संजय सिंह टाइगरBJPआरा विधानसभा सीट (भोजपुर)
18अरुण शंकर प्रसादBJP
19सुरेंद्र मेहताBJP
20नारायण प्रसादBJP
21रमा निषादBJP
22लखेंद्र कुमार BJP
23श्रेयसी सिंहBJPजमुई विधानसभ सीट (जमुई)
24प्रमोद कुमारJDU
25संजय कुमार (पासवान)LJP(R)
26संजय कुमार सिंह

LJP(R)

27दीपक प्रकाशRLM

