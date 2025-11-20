‘टीम 10.0’ फाइनल: नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने ली शपथ, गांधी मैदान से NDA का शक्ति प्रदर्शन

पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे.
हजारों की भीड़ के सामने जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि मैं नीतीश कुमार लोगों का उल्लास चरम पर पहुंच गया. नीतीश कुमार साल 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं. बीच में कुछ महीनों के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को पदभार सौंपा था.
|क्रमांक
|नाम
|पार्टी
|विधानसभा क्षेत्र
|1
|नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री
|JDU
|MLC
|2
|सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री
|BJP
|तारापुर विधानसभा सीट (मुंगेर)
|3
|विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री
|BJP
|लखीसराय विधानसभा सीट (लखीसराय)
|4
|विजय कुमार चौधरी
|JDU
|सरायरंजन विधानसभा सीट (समस्तीपुर)
|5
|विजेंद्र यादव
|JDU
|सुपौल विधानसभा सीट (सुपौल)
|6
|श्रवण कुमार
|JDU
|नालंदा विधानसभा सीट (नालंदा)
|7
|मंगल पांडेय
|BJP
|सिवान विधानसभा सीट (सिवान)
|8
|दिलीप जायसवाल
|BJP
|9
|अशोक चौधरी
|JDU
|MLC
|10
|लेसी सिंह
|JDU
|धमदाहा विधानसभा सीट (पूर्णिया)
|11
|मदन सहनी
|JDU
|बहादुरपुर विधानसभा सीट (दरभंगा)
|12
|नितिन नबीन
|BJP
|बांकीपुर विधानसभा सीट (पटना)
|13
|रामकृपाल यादव
|BJP
|दानापुर विधानसभा सीट
|14
|संतोष कुमार सुमन
|HAM
|MLC
|15
|सुनील कुमार
|JDU
|भोरे विधानसभा सीट
|16
|मोहम्मद जमा खान
|JDU
|चैनपुर विधानसभा सीट
|17
|संजय सिंह टाइगर
|BJP
|आरा विधानसभा सीट (भोजपुर)
|18
|अरुण शंकर प्रसाद
|BJP
|19
|सुरेंद्र मेहता
|BJP
|20
|नारायण प्रसाद
|BJP
|21
|रमा निषाद
|BJP
|22
|लखेंद्र कुमार
|BJP
|23
|श्रेयसी सिंह
|BJP
|जमुई विधानसभ सीट (जमुई)
|24
|प्रमोद कुमार
|JDU
|25
|संजय कुमार (पासवान)
|LJP(R)
|26
|संजय कुमार सिंह
LJP(R)
|27
|दीपक प्रकाश
|RLM
