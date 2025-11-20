विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार की 'गोल्डन गर्ल' श्रेयसी सिंह: दिग्विजय की बेटी, निशानेबाज चैंपियन, नीतीश की नई कैबिनेट में एंट्री, जानिए पूरी प्रोफाइल

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह आज नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगी. 34 साल की ये नेशनल शूटर न सिर्फ खेल जगत की स्टार हैं, बल्कि राजनीति में भी नए कीर्तिमान रच रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार की 'गोल्डन गर्ल' श्रेयसी सिंह: दिग्विजय की बेटी, निशानेबाज चैंपियन, नीतीश की नई कैबिनेट में एंट्री, जानिए पूरी प्रोफाइल

बिहार में आज नई NDA सरकार का गठन होने जा रहा है. नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. इस सरकार में भाजपा ने कई महिला विधायकों पर भरोसा जताया है. इसी क्रम में जमुई से विधायक चुनी गईं श्रेयसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है. 

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह आज नीतीश कुमार के साथ शपथ लेंगी. 34 साल की ये नेशनल शूटर न सिर्फ खेल जगत की स्टार हैं, बल्कि राजनीति में भी नए कीर्तिमान रच रही हैं. जमुई से BJP विधायक श्रेयसी को नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है.

कौन हैं श्रेयसी सिंह? 

परिवार की राजनीतिक विरासत: पूर्व केंद्रीय मंत्री (रेलवे, वाणिज्य) दिग्विजय सिंह की बेटी. दादा कुमार सुरेंद्र सिंह भी नेशनल राइफल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे. मां पूर्व सांसद पुटुल कुमारी. बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर से ताल्लुक रखती है.

खेल में कमाल: डबल ट्रैप शूटिंग में एक्सपर्ट. 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स (गोल्ड कोस्ट) में गोल्ड, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स (ग्लासगो) में सिल्वर, 2014 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज (टीम इवेंट), अर्जुन अवॉर्डी, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में बिहार की पहली शूटर, 61वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रहीं.  

राजनीतिक सफर: 2020 में BJP जॉइन की, जमुई विधानसभा से डेब्यू में RJD के विजय प्रकाश को 41,000+ वोटों से हराया. 2025 चुनाव में रिकॉर्ड 54,498 वोटों से जीत. RJD के मोहम्मद शमशाद आलम को बुरी तरह पटखनी दी. नीतीश की खास मानी जाती हैं, क्योंकि BJP-NDA की रणनीति में उनकी भूमिका अहम रही.

मंत्री बनने की स्टोरी: NDA की 2025 विधानसभा में लैंडस्लाइड जीत के बाद, BJP ने श्रेयसी को कैबिनेट में जगह दी है. सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे दिग्गजों के साथ 20 मंत्रियों में श्रेयसी भी शामिल हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, Bihar Government, Bihar Elections 2025, Bihar Chunav 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com