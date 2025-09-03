बिहार चुनाव: क्या रोहतास से चुनाव लड़ेंगे जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर?

- प्रशांत किशोर ने बिहार के रोहताश जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.
- जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बात को वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं.
- पिछले दो सालों से प्रशांत किशोर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनसुराज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं.
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के रोहतास से चुनाव लड़ (Prashant Kishor Bihar Election) सकते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वह अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. जिसके बाद यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि वह रोहतास की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि उन्होंने खुद अब तक ये साफ नहीं किया है कि वह इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे.
प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से पूरे बिहार में घूम-घूम कर प्रचार कर रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वह रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे या फिर पर्दे के पीछे वाली भूमिका निभाएंगे. लेकिन अब कयासों का बाजार गर्म है कि वह रोहतास जिले से चुनाव लड़ सकते हैं.
ये भी पढ़ें- प्रशांत किशोर क्यों बोले- बिहार में हम किंगमेकर नहीं, सीटों पर भी कर दी भविष्यवाणी
प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि रोहतास की करगहर सीट वीआईपी सीट में तब्दील हो जाएगी. सबकी निगाहें इस सीट पर टिक गई हैं.जनसुराज पार्टी बिहार में थर्ड फ्रंट की भूमिका में है.एनडीए और इंडिया एलांयस के अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तीसरा फ्रंट बनकर बिहार में उभरा है. वह वह खुद भी चुनावी मैदान में उतरकर फ्रंट से लड़ेंगे.
प्रशांत किशोर ने किया था बड़ा ऐलान
बता दें कि 2 दिन पहले प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में अपनी पार्टी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी. उन्होंने कहा था कि या तो जनसुराज 10 सीटें भी नहीं लाएगी या बहुमत में रहेगी.जनसुराज या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर. उन्होंने कहा था कि हम लोग किंग मेकर बनने नहीं आए हैं. MLA बनना या सत्ता की चाबी लेना मकसद नहीं है. हम बिहार के असल मुद्दों को सामने ला रहे हैं.
बिहार के मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने की बात
बिहार के विकास को लेकर प्रशांत किशोर ने पूछा था कि सड़क बन गई और बिजली भी आ गई, लेकिन बिहार में शिक्षा कब आएगी और पलायन कब रुकेगा. उन्होंने कहा कि 10 से 15 हजार रुपए के लिए बिहार के युवक मजदूरी करने जा रहे हैं. उन्हें मजबूरी में जाकर बाहर काम क्यों करना पड़ रहा है? उन्होंने बताया कि बिहार में इस चुनाव का मुद्दा शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकना है. उन्होंने कहा कि हमें वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए. हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए, जिसमें यहां के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात-महाराष्ट्र जाएं. ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन मजदूरों को लेकर जाने के लिए नहीं चाहिए.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं