प्रियंका गांधी से मिलने की खबर, क्या 'प्लान बी' पर काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर?

  • बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और अधिकांश उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके.
  • प्रशांत ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरों का खंडन किया है लेकिन प्रियंका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई
  • प्रशांत पहले भी कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं और कभी पार्टी में शामिल होने की चर्चा भी हुई थी
नई दिल्ली:

क्या बिहार चुनाव में सफलता नहीं मिलने के बाद जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर किसी प्लान बी पर काम कर रहे हैं? ये सवाल सियासी गलियारे में इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उनकी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात की खबरें हैं. हालांकि, प्रशांत खेमा इस बात से साफ इनकार कर रहा है लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से मुलाकात से इनकार की कोई खबर नहीं आई है. वैसे भी राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है. प्रशांत पहले भी कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं तो हो सकता है कि उनके जेहन में कुछ ख्यालात चल रहे हों.

नया सियासी दांव चलेंगे पीके?

बिहार में पीके को मिली असफलता

बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. यही नहीं, 238 में से उसके 236 उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके. रीतेश पांडे, के सी सिन्हा और सरफराज आलम जैसे उनके दिग्गज चेहरे भी तीसरे नंबर पर ही रहे थे. पार्टी को कुल 2 फीसदी के आसपास वोट मिले. यानी लंबे समय से बिहार चुनाव के लिए तैयारी कर रहे प्रशांत को राज्य में अपेक्षित सफलता मिली नहीं. अब बिहार का अगला विधानसभा चुनाव 2030 में संभावित है. उससे पहले 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे. तबतक हो सकता है प्रशांत कोई नया दांव चले. हालांकि, ये सब भविष्य के गर्भ में हैं क्योंकि प्रशांत की पार्टी ने उनके प्रियंका से मिलने के खबर की पुष्टि नहीं की है.

प्लान बी पर काम कर रहे हैं पीके?

तो क्या किसी प्लान बी पर काम रहे हैं पीके? सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि प्रशांत किसी दूसरे प्लान पर काम कर रहे हों. लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी निकलकर नहीं आई है. बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा था कि वो अभी राज्य में ही रहेंगे और यहां के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहें.

