विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रशांत किशोर क्यों बोले- बिहार में हम किंगमेकर नहीं, सीटों पर भी कर दी भविष्यवाणी

प्रशांत किशोर ने अपनी ही पार्टी जनसुराज को लेकर भविष्यवाणी कर दी है. उन्होंने कहा है कि जनसुराज या तो 10 सीटें भी नहीं लाएगी या फिर बहुमत में रहेगी.

Read Time: 3 mins
Share
प्रशांत किशोर क्यों बोले- बिहार में हम किंगमेकर नहीं, सीटों पर भी कर दी भविष्यवाणी
  • प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनसुराज या तो 10 सीटें भी नहीं लाएगी या बहुमत में रहेगी.
  • उन्‍होंने कहा कि संघ-भाजपा की एक विचारधारा है, उसका काउंटर करना है तो विचारधारा आधारित व्‍यवस्‍था बनानी होगी.
  • उन्‍होंने कहा कि जनता मन बना ले तो सत्तारूढ़ दल को कोई बचा नहीं सकता. इस बार नीतीश कुमार की विदाई तय है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Bihar Elections: जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में अपनी ही पार्टी को लेकर भविष्यवाणी कर दी है. उन्होंने कहा कि या तो जनसुराज 10 सीटें भी नहीं लाएगी या बहुमत में रहेगी. जनसुराज या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर. एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग किंग मेकर बनने नहीं आए हैं. MLA बनना या सत्ता की चाबी लेना मकसद नहीं है. हम बिहार के असल मुद्दों को सामने ला रहे हैं. बिहार के विकास पर उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क बन गई और बिजली भी आ गई, लेकिन बिहार में शिक्षा कब आएगी और पलायन कब रुकेगा. 10 से 15 हजार रुपए के लिए बिहार के युवक मजदूरी करने जा रहे हैं. उन्हें मजबूरी में जाकर बाहर काम क्यों करना पड़ रहा है? बिहार में इस चुनाव का मुद्दा शिक्षा और रोजगार है. पलायन रोकना है. हमें वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए. हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए. यहां के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात महाराष्ट्र जाएं. ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन मजदूरों को लेकर जाने के लिए नहीं चाहिए.

बिहार में इस बार वोट चोरी मुद्दा ही नहीं है: प्रशांत किशोर 

प्रशांत किशोर ने साथ ही ये भी कहा कि बिहार में इस बार वोट चोरी मुद्दा नहीं है. उन्‍होंने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दा निश्चित रूप से है. राजनीतिक लोगों के लिए मुद्दा है... लेकिन सामान्‍य जनता बात कर रहा है. जैसे बिहार के स्‍पेशल स्‍टेटस का मामला है, हर कोई बात करेगा, लेकिन क्‍या वो वोट देने या नहीं देने के लिए निर्णायक मुद्दा है, यह मेरी समझ में निर्णायक मुद्दा नहीं है. 

जनता ने नीतीश की विदाई तय कर दी है: प्रशांत किशोर

उन्‍होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल जितना भी प्रयास कर ले जनता ने अगर मन बना लिया है तो कोई बचा नहीं सकता है. इस बार जनता ने नीतीश कुमार की विदाई तय कर दी है. 

भाजपा और संघ को लेकर क्‍या बोले प्रशांत किशोर?

उन्‍होंने कहा कि एक विचारधारा है जो संघ की है, भाजपा की है वो अपनी एक व्‍यवस्‍था बनाते जा रहे हैं. उसका अगर काउंटर करना है तो विचारधारा आधारित व्‍यवस्‍था बनानी होगी और आपको लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयार होना होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prashant Kishore, Jansuraj, Bihar Assembly Elections
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com