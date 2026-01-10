जयपुर में शुक्रवार रात हुए ऑडी कार हादसे ने शहर को दहला दिया. इस भीषण दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं. हादसे के बाद पुलिस ने पत्रकार कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कर लिया है. अब इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्‍होंने खुलासा किया है कि ड्राइवर नशे में था और उससे बार-बार ऑडी को धीरे चलाने के लिए कहा गयाा था, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी.

जानकारी के मुताबिक, ऑडी कार में चार लोग सवार थे. पुलिस ने पीछे बैठने वाले दो युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि ड्राइवर और एक अन्य युवक फरार हैं. पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ड्राइवर नशे में था. कार में बैठे अन्य लोगों ने उसे कई बार गाड़ी धीरे चलाने को कहा, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी.

ठेलों-दुकानों 100 मीटर तक रौंदा

हादसा रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी के खरबवास सर्किल के पास हुआ. तेज रफ्तार ऑडी पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे ठेलों और दुकानों को रौंदते हुए करीब 100 मीटर दूर एक पेड़ से टकराकर रुकी. इस दौरान कई लोग इसकी चपेट में आ गए.

कार में एक कांस्‍टेबल भी था सवार

पुलिस ने बताया कि फरार ड्राइवर की पहचान चूरू निवासी दिनेश रनवान के रूप में हुई है. हैरानी की बात यह है कि कार में एक कांस्टेबल भी मौजूद था, जो फिलहाल फरार है. यह ऑडी श्री रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत है.

घायलों को जयपुरिया और एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित कई जनप्रतिनिधि देर रात अस्पताल पहुंचे.

पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है.

