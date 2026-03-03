Israel-Iran War : मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया और इंडिगो की विशेष उड़ान, देखें पूरा शेड्यूल

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और हवाई क्षेत्र की अनिश्चितता के बीच नागरिक विमानन मंत्रालय और भारतीय एयरलाइंस युद्धस्तर पर राहत कार्यों में जुटे हैं. मंत्रालय इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अब तक भारतीय एयरलाइंस की 1,221 तथा विदेशी एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उड़ानों के रूट बदले गए हैं और वैकल्पिक रास्तों से धीरे-धीरे परिचालन बहाल किया जा रहा है. फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें चलाई जा रही हैं.

आज रात और कल सुबह मुंबई और दिल्ली से जेद्दा और दुबई के लिए एयर इंडिया की Boeing 777 और Boeing 787 जैसे बड़े विमान (300-350 सीट क्षमता) भेजे जा रहे हैं. उम्मीद है कि 4 मार्च तक ये उड़ानें पूर्ण क्षमता के साथ वापस लौट आएंगी. 4 मार्च को मस्कट के लिए दिल्ली, कोच्चि और मुंबई समेत कई शहरों से नियमित और अतिरिक्त उड़ानें जारी रखेगी. हालांकि, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई के लिए सेवाएं 4 मार्च रात 11:59 बजे तक स्थगित रहेंगी.

इंडिगो ने लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वर्तमान में 4 फ्लाइट्स जेद्दा और 1 मस्कट के लिए भेजी जा रही हैं. 4 मार्च से मस्कट, जेद्दा, मदीना और एथेंस के लिए कुल 13 उड़ानें संचालित होंगी. यूएई के लिए विशेष उड़ानें स्थानीय स्थिति और अनुमति पर निर्भर करेंगी.

कुल मिलाकर, 4 मार्च को भारतीय एयरलाइंस की 58 उड़ानें प्रस्तावित हैं, जिनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया समूह की 23 उड़ानें शामिल हैं. मंत्रालय लगातार विदेशी विमानन अधिकारियों और भारतीय दूतावासों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि हर भारतीय नागरिक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके.

इंडियन कैरियर्स कुल 24 फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा, एमिरेट्स और एतिहाद ने पिछले 24 घंटों में गल्फ़ से 9 फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं। इंडियन कैरियर्स 4 मार्च को 58 फ़्लाइट्स की और प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 फ़्लाइट्स शामिल हैं। इंडिया और गल्फ़ रीजन के बीच ऑपरेट करने वाले फ़ॉरेन कैरियर्स भी लिमिटेड ऑपरेशन्स कर रहे हैं, जो ऑपरेशनल और एयरस्पेस की बातों पर निर्भर है.

