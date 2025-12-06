दोनों फ्लाइट्स कैंसिल, अब टैक्सी के अलावा कोई... इंडिगो से परेशान यात्री का छलका दर्द

- इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार लेट और रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है.
- दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं और वे अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं.
- मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने इंडिगो के अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत की.
इंडिगो फ्लाइट्स ऑपरेशन का संकट गहराता जा रहा है. पिछले चार दिनों से लगातार बड़ी संख्या में फ्लाइट्स लेट और कैसिंल हो रही हैं. इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है. दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह के एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं. वे लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए अपनी फ्लाइट्स का समय देख रहे हैं. इसी उम्मीद में कि जल्द उनकी फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी. ये इंतजार कितना लंबा है ये कोई नहीं जानता. सभी यात्री बहुत परेशान हैं.
एयरपोर्ट पर यात्री परेशान
दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हैं. हर किसी को अपनी फ्लाइट के उड़ान भरने का इंतजार है.ये इंतजार कितना लंबा है,ये कोई नहीं जानता. कई बार तो इंतजार करते-करते फ्लाइट कैंसिल ही हो जाती है. ऐसे में करें तो क्या करें. हर कोई जल्दी पहुंचने की चाहत में ही फ्लाइट का ऑप्शन चुनता है. ऐसे में इंडिगो का ये हाल बहुत ही परेशान करने वाला है.
#WATCH | दिल्ली | इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और निरस्तीकरण की वजह से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025
वीडियो दिल्ली एयरपोर्ट से है। pic.twitter.com/ktulazBnRX
इंडिगो के अधिकारी बहुत लापरवाह
मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद एक यात्री ने कहा कि उन्होंने गुजरात के राजकोट के लिए फ़्लाइट बुक की थी. अहमदाबाद के लिए उनकी दोनों फ़्लाइट कैंसिल हो गईं. उनके पास टैक्सी बुक करने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने इंडिगो के अधिकारियों पर बहुत लापरवाह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र | एक यात्री ने कहा, "मैंने राजकोट के लिए फ़्लाइट बुक की थी...अहमदाबाद के लिए मेरी दोनों फ़्लाइट कैंसिल हो गईं...मेरे पास टैक्सी बुक करने के अलावा कोई चारा नहीं है...इंडिगो के अधिकारी बहुत लापरवाह हैं। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं..." https://t.co/MPuctLuQML pic.twitter.com/aijwJX8TMI— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025
स्पाइसजेट ने बढ़ाया मदद का हाथ
इंडिगो के परेशान यात्रियों की मदद के लिए अब स्पाइसजेट सामने आया है. उसने 6 दिसंबर को दिल्ली और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा किया है.उसने इसकी पूरी लिस्ट भी जारी की है. बता दें कि स्पाइसजेट ने 100 एक्स्ट्रा विमान उड़ाने का ऐलान किया है.
Quick Update: We've added more Mumbai departures for 6 December for your convenience#flyspicejet #spicejet #Mumbai #AdditionalFlights #flights #aviation #addspicetoyourtravel pic.twitter.com/SnIjcfqtBG— SpiceJet (@flyspicejet) December 5, 2025
इंडिगो संकट के बाद रेलवे और स्पाइसजेट एयरलाइंस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया. उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, जो 6 दिसंबर को रवाना होंगी. कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे. वहीं स्पाइसजेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान किया है.
Quick Update: We've added more Delhi departures for 6 December for your convenience#flyspicejet #spicejet #Delhi #AdditionalFlights #flights #aviation #addspicetoyourtravel pic.twitter.com/yfrW5GL66v— SpiceJet (@flyspicejet) December 5, 2025
पिछले चार दिनों से लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स बड़ी संख्या में या तो रद्द हो रही हैं या फिर लेट हो रही हैं. अकेले शुक्रवार को ही 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर तो इंडिगो की सारी डॉमेस्टिक उड़ान सेवाएं ठप हो गईं, इसकी वजह से तमाम हवाई अड्डों पर यात्री परेशान रहे.
