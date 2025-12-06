दोनों फ्लाइट्स कैंसिल, अब टैक्सी के अलावा कोई... इंडिगो से परेशान यात्री का छलका दर्द

इंडिगो फ्लाइट्स ऑपरेशन का संकट गहराता जा रहा है. पिछले चार दिनों से लगातार बड़ी संख्या में फ्लाइट्स लेट और कैसिंल हो रही हैं. इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है. दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह के एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं. वे लगातार स्क्रीन पर नजर गड़ाए अपनी फ्लाइट्स का समय देख रहे हैं. इसी उम्मीद में कि जल्द उनकी फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगी. ये इंतजार कितना लंबा है ये कोई नहीं जानता. सभी यात्री बहुत परेशान हैं.

एयरपोर्ट पर यात्री परेशान

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री जमा हैं. हर किसी को अपनी फ्लाइट के उड़ान भरने का इंतजार है.ये इंतजार कितना लंबा है,ये कोई नहीं जानता. कई बार तो इंतजार करते-करते फ्लाइट कैंसिल ही हो जाती है. ऐसे में करें तो क्या करें. हर कोई जल्दी पहुंचने की चाहत में ही फ्लाइट का ऑप्शन चुनता है. ऐसे में इंडिगो का ये हाल बहुत ही परेशान करने वाला है.

इंडिगो के अधिकारी बहुत लापरवाह

मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद एक यात्री ने कहा कि उन्होंने गुजरात के राजकोट के लिए फ़्लाइट बुक की थी. अहमदाबाद के लिए उनकी दोनों फ़्लाइट कैंसिल हो गईं. उनके पास टैक्सी बुक करने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने इंडिगो के अधिकारियों पर बहुत लापरवाह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं.

स्पाइसजेट ने बढ़ाया मदद का हाथ

इंडिगो के परेशान यात्रियों की मदद के लिए अब स्पाइसजेट सामने आया है. उसने 6 दिसंबर को दिल्ली और मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स की संख्या में इजाफा किया है.उसने इसकी पूरी लिस्ट भी जारी की है. बता दें कि स्पाइसजेट ने 100 एक्स्ट्रा विमान उड़ाने का ऐलान किया है.

इंडिगो संकट के बाद रेलवे और स्पाइसजेट एयरलाइंस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया. उत्तर रेलवे ने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया, जो 6 दिसंबर को रवाना होंगी. कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे. वहीं स्पाइसजेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान किया है.

पिछले चार दिनों से लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स बड़ी संख्या में या तो रद्द हो रही हैं या फिर लेट हो रही हैं. अकेले शुक्रवार को ही 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. दिल्ली एयरपोर्ट पर तो इंडिगो की सारी डॉमेस्टिक उड़ान सेवाएं ठप हो गईं, इसकी वजह से तमाम हवाई अड्डों पर यात्री परेशान रहे.