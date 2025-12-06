अब सुधर रहे हालात... इंडिगो एयरलाइन्स के प्रवक्ता का बयान, CEO को DGCA ने थमाया नोटिस

इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से देश में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सरकार के कड़े तेवरों के बीच इंडिगो एयरलाइन्स के प्रवक्ता का बयान आया है. उन्होंने कहा कि हाल की परेशानियों के कारण कल कई फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं, सिर्फ 700+ फ्लाइटें ही संचालित हुईं. सिस्टम और स्टाफ रोस्टर को रीसेट करने के लिए यह कदम उठाया गया ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके.

प्रवक्ता ने कहा कि आज दिन के अंत तक 1500 से ज्यादा फ्लाइटें चलने की उम्मीद हैं. 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं. यानी 95% कनेक्टिविटी वापस ट्रैक पर है. कंपनी ने कहा कि वे यात्रियों का भरोसा वापस जीतने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. इंडिगो ने फिर से असुविधा के लिए खेद जताया है.

DGCA ने इंडिगो को भेजा नोटिस

DGCA ने इंडिगो सीईओ को शोकॉज नोटिस दिया है. उड़ानों में देरी, रद्द करने और अन्य गड़बड़ी को लेकर नोटिस दिया गया है. नोटिस का जवाब चौबीस घंटों में देने को कहा गया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी.DGCA ने कहा कि इंडिगो ने नई FDTL नियमों के मुताबिक पर्याप्त तैयारी नहीं की. संचालन में गड़बड़ी दिखाती है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में बड़ी चूक हुई है. डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो ने यात्रियों को जरूरी जानकारी और सुविधाएं भी नहीं दीं.

स्पाइसजेट कल 22 एक्स्ट्रा उड़ान चलाएगा

इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट ने कल 22 एक्स्ट्रा उड़ान चलाने का ऐलान किया है. स्पाइसजेट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, पटना, बेंगलुरु और आदमपुर के लिए चलाएगा एक्स्ट्रा विमान चलाएगा.

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी किया है कि 4 दिसंबर 2025 से सभी नॉन-स्टॉप घरेलू फ्लाइट्स में इकॉनमी किराए की सीमा तय कर दी गई है, ताकि अचानक बढ़ती मांग से किराया न बढ़े. दोनों एयरलाइंस 6 दिसंबर को जारी मंत्रालय के नए किराया निर्देशों को लागू कर रही हैं. जिन यात्रियों ने 4 दिसंबर तक टिकट बुक किए थे और जिनकी यात्रा 15 दिसंबर 2025 तक थी, उन्हें 1 बार बदलाव या कैंसिल करने पर कोई फीस नहीं लगेगी. इसके साथ ही कैंसिल करने पर पूरा पैसा रिफंड मिलेगा. बदलाव या कैंसिल 8 दिसंबर तक कराया जा सकता है. नई तारीख के टिकट में किराया अंतर हो तो वह देना होगा. यात्री 24x7 कॉल सेंटर, ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए टिकट में बदलाव या रद्द करवा सकते हैं.एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्री व्हाट्सप्प चैटबोट Tia, ऐप, वेबसाइट और फेसबुक मैसेंजर से भी कर सकते हैं. बढ़ी कॉल वॉल्यूम को संभालने और यात्रियों की समस्या जल्द निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं.

