विज्ञापन
विशेष लिंक

अब सुधर रहे हालात... इंडिगो एयरलाइन्स के प्रवक्ता का बयान, CEO को DGCA ने थमाया नोटिस

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी किया है कि 4 दिसंबर 2025 से सभी नॉन-स्टॉप घरेलू फ्लाइट्स में इकॉनमी किराए की सीमा तय कर दी गई है, ताकि अचानक बढ़ती मांग से किराया न बढ़े.

Read Time: 3 mins
Share
अब सुधर रहे हालात... इंडिगो एयरलाइन्स के प्रवक्ता का बयान, CEO को DGCA ने थमाया नोटिस
  • इंडिगो एयरलाइन्स ने सिस्टम और स्टाफ रोस्टर रीसेट के लिए कई फ्लाइटें रद्द कर दी, इससे यात्रियों को परेशानी हुई
  • इंडिगो ने 95 प्रतिशत कनेक्टिविटी बहाल कर दी है और आज 1500 से अधिक फ्लाइटें चलने की उम्मीद है
  • DGCA ने उड़ानों में देरी और रद्दीकरण पर इंडिगो को नोटिस जारी कर चौबीस घंटे में जवाब मांगा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

इंडिगो एयरलाइन्स की फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से देश में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. सरकार के कड़े तेवरों के बीच इंडिगो एयरलाइन्स के प्रवक्ता का बयान आया है. उन्होंने कहा कि हाल की परेशानियों के कारण कल कई फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं, सिर्फ 700+ फ्लाइटें ही संचालित हुईं. सिस्टम और स्टाफ रोस्टर को रीसेट करने के लिए यह कदम उठाया गया ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके.

प्रवक्ता ने कहा कि आज दिन के अंत तक 1500 से ज्यादा फ्लाइटें चलने की उम्मीद हैं. 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं. यानी 95% कनेक्टिविटी वापस ट्रैक पर है. कंपनी ने कहा कि वे यात्रियों का भरोसा वापस जीतने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. इंडिगो ने फिर से असुविधा के लिए खेद जताया है.

DGCA ने इंडिगो को भेजा नोटिस

DGCA ने इंडिगो सीईओ को शोकॉज नोटिस दिया है. उड़ानों में देरी, रद्द करने और अन्य गड़बड़ी को लेकर नोटिस दिया गया है. नोटिस का जवाब चौबीस घंटों में देने को कहा गया है. साथ ही ये भी कहा गया है कि जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई होगी.DGCA ने कहा कि इंडिगो ने नई FDTL नियमों के मुताबिक पर्याप्त तैयारी नहीं की. संचालन में गड़बड़ी दिखाती है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में बड़ी चूक हुई है. डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो ने यात्रियों को जरूरी जानकारी और सुविधाएं भी नहीं दीं.

Latest and Breaking News on NDTV

स्पाइसजेट कल 22 एक्स्ट्रा उड़ान चलाएगा

इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट ने कल 22 एक्स्ट्रा उड़ान चलाने का ऐलान किया है. स्पाइसजेट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, पटना, बेंगलुरु और आदमपुर के लिए चलाएगा एक्स्ट्रा विमान चलाएगा.

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान 

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी किया है कि 4 दिसंबर 2025 से सभी नॉन-स्टॉप घरेलू फ्लाइट्स में इकॉनमी किराए की सीमा तय कर दी गई है, ताकि अचानक बढ़ती मांग से किराया न बढ़े. दोनों एयरलाइंस 6 दिसंबर को जारी मंत्रालय के नए किराया निर्देशों को लागू कर रही हैं. जिन यात्रियों ने 4 दिसंबर तक टिकट बुक किए थे और जिनकी यात्रा 15 दिसंबर 2025 तक थी, उन्हें 1 बार बदलाव या कैंसिल करने पर कोई फीस नहीं लगेगी. इसके साथ ही कैंसिल करने पर पूरा पैसा रिफंड मिलेगा. बदलाव या कैंसिल 8 दिसंबर  तक कराया जा सकता है. नई तारीख के टिकट में किराया अंतर हो तो वह देना होगा. यात्री 24x7 कॉल सेंटर, ट्रैवल एजेंट्स के ज़रिए टिकट में बदलाव या रद्द करवा सकते हैं.एयर इंडिया एक्सप्रेस यात्री व्हाट्सप्प चैटबोट Tia, ऐप, वेबसाइट और फेसबुक मैसेंजर से भी कर सकते हैं. बढ़ी कॉल वॉल्यूम को संभालने और यात्रियों की समस्या जल्द निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indigo, Indigo Ceo Notice, DGCA Notice, Indigo Statement
Get App for Better Experience
Install Now