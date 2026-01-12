पक्षी टकराया और टूट गई जहाज की 'नाक', जानें वाराणसी में पायलट ने कैसे 216 लोगों को बचाया

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गोरखपुर से बेंगलुरु जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6ई-437 की बर्ड हिट के कारण वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में सवार सभी 216 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया. अगर जरा-सी चूक होती, तो विमान के सवार यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

पक्षी टकराया और टूट गई जहाज की नोज

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइट जब आसमान में थी, उसी दौरान एक पक्षी टकरा गया. पक्षी के टकराने से फ्लाइट के आगे वाले हिस्से यानी नोज सेक्शन को नुकसान पहुंचा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तत्काल वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और एहतियातन विमान को नजदीकी सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतारने का निर्णय लिया. विमान ने शाम 7:05 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.

तकनीकी जांच में सामने आई क्षति

लैंडिंग के बाद की गई प्रारंभिक जांच में नोज सेक्शन में डेंट और हल्की दरार पाई गई. इसके बाद इंडिगो विमान को एयरपोर्ट के बे नंबर-03 पर खड़ा कर दिया गया. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पायलट ने आगे की उड़ान संचालित करने से इनकार कर दिया, जिससे गोरखपुर-बेंगलुरु की यह फ्लाइट रद्द कर दी गई.

ये भी पढ़ें :- MP के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश, हाई वोल्टेज लाइन से टकराने के बाद हुआ हादसा, कई गांवों की बिजली गुल

अलर्ट पर रहा एयरपोर्ट

रात करीब 8:40 बजे सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इंडिगो एयरलाइंस की ओर से यात्रियों के ठहरने के लिए वाराणसी शहर के विभिन्न होटलों में व्यवस्था की गई. वहीं, विमान के डायवर्जन की सूचना मिलने पर यात्रियों के परिजन भी एयरपोर्ट पहुंचे और प्रशासन से संपर्क किया. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि इंडिगो की तकनीकी टीम विमान में आई क्षति की विस्तृत जांच कर रही है. मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही विमान की आगे की उड़ान को लेकर फैसला लिया जाएगा. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.