ट्रंप के टैरिफ का भारतीयों ने दिया तगड़ा जवाब, GDP में उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ, कृषि, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई ताकत

भारत देश किसी टैरिफ से नहीं डरता, ना ही किसी धमकी से डरता और ना ही किसी के कहने पर कच्चे तेल का आयात बंद करता. अब भारत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है. ये तेजी इतनी है कि बड़े-बड़े देश पीछे रह गए हैं. आज जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़ों ने इन सभी बातों पर मुहर लगा दी है. देश 7.8% की जीडीपी ग्रोथ के साथ आगे जा रहा है. इस आंकड़े से कह सकते हैं कि ट्रंप के टैरिफ हमले का भारतीयों ने तगड़ा जवाब दिया है.

देश की जान एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया कमाल

सबसे बड़ी बात देश की जान कहे जाने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस तिमाही कमाल ही कर दिया. एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट पहली तिमाही में 3.7% रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 1.5% थी. यानी सरकार की किसान भाईयों के लिए बनाई हुईं पॉलिसी अच्छे से काम कर रही हैं. चाहे उसमें किसान सम्मान निधि हो या मिल रहीं कई सब्सिडी हो.

सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अनुमान से आगे

सर्विस सेक्टर हमेशा से भारत के लिए ज्यादा कमाई वाला सेक्टर रहा है. अमूमन जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर नई जान फूंकता है. इस बार भी उम्मीद थी कि ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन ग्रोथ रेट 9.3% की रहेगी ये शायद ही किसी ने सोचा हो. पिछले साल की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 6.8% रही थी.

यह भी पढ़ें- श्रीमान ट्रंप, ‘डेड' नहीं ‘डैडी' है इंडियन इकोनॉमी

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार की मुहीम ला रही रंग

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भारत सरकार समय-समय पर नई पॉलिसी लाती रहती है. चाहे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या, पीएलआई स्कीम की बात हो, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है. इसका नतीजा भी जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों में दिखाई दिया है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पहली तिमाही में 7.7% रही, जबकि पिछले साल समान तिमाही में ये ग्रोथ 7.6% थी.

भारत के पास 140 करोड़ लोगों की ताकत

एग्रीकल्चर, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ने दिखा दिया कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की ताकत मौजूद है, जो किसी भी टैरिफ वॉर से लड़ने में सक्षम है.