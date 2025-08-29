विज्ञापन
विशेष लिंक

श्रीमान ट्रंप, ‘डेड’ नहीं ‘डैडी’ है इंडियन इकोनॉमी

पिछले 5 क्वार्टर से ये ग्रोथ रेट लगातार बढ़ती ही जा रही है. विश्व में कोई भी देश इसके आसपास नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
श्रीमान ट्रंप, ‘डेड’ नहीं ‘डैडी’ है इंडियन इकोनॉमी
  • भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले पांच क्वार्टर में लगातार बढ़ती हुई जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है
  • साल 2025 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है
  • 2024 की दूसरी तिमाही से शुरू हुई तेजी ने भारत की आर्थिक वृद्धि को निरंतर बढ़ाया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India GDP Growth: अमेरिकी प्रेसिंडेट ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' बताया था. लेकिन देश की जीडीपी ग्रोथ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 'डेड नहीं डैडी है'. पिछले 5 क्वार्टर से ये ग्रोथ रेट लगातार बढ़ती ही जा रही है. विश्व में कोई भी देश इसके आसपास नहीं है. 

टूटे पिछली 5 तिमाही के सभी रिकॉर्ड

देश साल 2025 की पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ के साथ आगे जा रहा है. जीडीपी के आंकड़ों ने पिछली 5 तिमाही के सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों हैं भारत की इकोनॉमी 'डैडी'

साल 2024 की दूसरी तिमाही में शुरु हुआ ये तेजी का सिलसिला, लगातार बढ़ता जा रहा है. जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दें...साल 2024 के दूसरे  क्वार्टर में 5.6% की ग्रोथ, तीसरे क्वार्टर में 6.4%, चौथे क्वार्टर में 7.4% और अब साल 2025 के पहले क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ हुई है. यानी पिछले 5 क्वार्टर से अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है. इसलिए हम कह रहे हैं कि श्रीमान ट्रंप, ‘डेड' नहीं ‘डैडी' है इंडियन इकोनॉमी...

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ का भारतीयों ने दिया तगड़ा जवाब, GDP में उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ, कृषि, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिखाई ताकत

भारत की इकोनॉमी ग्रोथ में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे

Latest and Breaking News on NDTV

जहां ट्रंप एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार कमजोर बता रहे हैं, वहीं देश विश्व में सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ रहा है. दरअसल IMF के डेटा के अनुसार यूएस की रियल जीडीपी साल 2024 में 1.8% की दर से आगे बढ़ रही थी. वहीं भारत 6.5% की ग्रोथ रेट से आगे गया. साल 2025 के लिए यूएस की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% है, वहीं भारत ने पहली ही तिमाही में धूम मचा दी.

यह भी पढ़ें- GDP ग्रोथ : बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रफ्तार सबसे तेज, पहली तिमाही में टूटा पांच क्वार्टर का रिकॉर्ड

भारत की ग्रोथ ने दिखा दिया कि देश के बाजार में ताकत कितनी है. डिमांड, सप्लाई के समीकरण ने जादू ही कर दिया. साल 2020 यानी कोरोना के बाद से मांग में कमी आई है, लेकिन जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ नए रिकॉर्ड बना रहा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि देश अब बुलेट ट्रेन पर सवार हो चुका है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Economy, India GDP, GDP Growth Rate, GDP Growth Rate 2025, Tariff On India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com