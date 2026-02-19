समुद्र में और बढ़ेगी भारत की ताकत, तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की जल्द होगी तैनाती

समुद्र में भारत की ताकत हर बीतते दिन के साथ और बढ़ रही है. इस कड़ी में अब भारतीय नौसेना जल्द ही तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी की भी तैनाती करने की तैयारी में है. बताया जा रहा कि तीसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन) आईएनएस अरिदमन के इस साल अप्रैल-मई में सेवा में प्रवेश कर सकता है. निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलएंडटी द्वारा निर्मित और विशाखापत्तनम में गुप्त जहाज निर्माण केंद्र (एसबीसी) में निर्मित पनडुब्बी का महीनों से समुद्री परीक्षण चल रहा है. और एक बार चालू होने के बाद यह भारत की त्रि-सेवा परमाणु निवारक कमान, रणनीतिक बल कमान (एसएफसी) के तहत अपनी दो सहयोगी पनडुब्बियों में शामिल हो जाएगी.

पारंपरिक रूप से संचालित हमलावर पनडुब्बियों की तुलना में गुप्त, धीमी गति से चलने वाली और गहराई में अधिक गुप्त होने के लिए निर्मित, आईएनएस अरिदमन में 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 और एक अनिर्दिष्ट संख्या में K-4 लंबी दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBM) होंगी, जिनकी रेंज 3,000 किमी से अधिक है.

आपको बता दें कि एसएसबीएन गोपनीयता और आश्चर्य के सिद्धांत पर काम करते हैं. गहराई में चुपचाप छुपे रहने से, उनके परमाणु रिएक्टर उन्हें सतह पर आकर अपनी स्थिति प्रकट करने के बजाय पानी के भीतर रहने के लिए लगभग असीमित सहनशक्ति प्रदान करते हैं. इन पनडुब्बियों की स्थिति तब तक लगभग अज्ञात रहती है जब तक वे अपनी मिसाइलें लॉन्च नहीं करतीं.

यदि किसी एसएसबीएन को कभी भी अपने परमाणु हथियार लॉन्च करने पड़ते हैं, तो युद्ध की मौजूदा गतिशीलता पूरी तरह से परमाणु क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है. भारत की पहली एसएसबीएन आईएनएस अरिहंत को 2016 में कमीशन किया गया था, इसके बाद 2024 में बेहतर आईएनएस अरिघाट को शामिल किया गया था. समान आकार की एक चौथी पनडुब्बी,नामित एस 4 भी आने वाले वर्षों में सेवा में शामिल होगी, इसके बाद भारत का 'सच्चा बूमर', अभी तक अनाम एस 5, जो 14,000 टन तक विस्थापित करेगा, जो वर्तमान नौकाओं से दोगुना है.भारत उन देशों के एक छोटे समूह का हिस्सा है जो इन जटिल पानी के नीचे परमाणु हथियार प्लेटफार्मों का निर्माण और संचालन करता है. अन्य हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन.

