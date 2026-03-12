'भारत की तैयारियां अन्य देशों से मजबूत', PM मोदी बोले- LPG किल्लत की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखें

LPG को लेकर मचे हाहाकार के मौजूदा हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. सूत्रों की मानें तो बैठक में PM ने कहा कि यह समय जनता से अधिकतम संपर्क बनाए रखने का है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी या अफवाह फैलने न पाए.

जनता से लगातार संपर्क बनाए रखें

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे लोगों को वास्तविक स्थिति समझाएं, उनकी चिंताएं सुनें और जमीन पर मौजूद रहकर हालात की निगरानी करें.

'भारत की तैयारियां मजबूत हैं'

पीएम मोदी ने आश्वस्त किया कि भारत की तैयारियां बेहद मजबूत हैं और देश अपने पड़ोसियों सहित कई अन्य राष्ट्रों से बेहतर स्थिति में है. सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और सभी एजेंसियां सक्रिय हैं.

'यह केवल भारत की नहीं, वैश्विक चुनौती है'

प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, इसलिए भारत की प्रतिक्रिया भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझकर होनी चाहिए.

अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर

उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग मौजूदा परिस्थिति को घबराहट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर खास निगरानी रखी जाए. ऐसे किसी भी प्रयास को तुरंत रोकने और सत्य जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए.

सोशल मीडिया पर आक्रामक जवाब देने की हिदायत

PM ने मंत्रियों से कहा कि सोशल मीडिया पर विपक्ष या अन्य स्रोतों से फैलाए जा रहे दावों का तथ्य आधारित और आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाए, ताकि गलत सूचनाएं माहौल न बिगाड़ सकें.