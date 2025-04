विदेशी राजनयिकों के साथ भारत सरकार ने की बैठक, राष्ट्रपति से मिले अमित शाह और जयशंकर, क्या होना वाला है

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले के बाद भारत बेहद सख्त हो गया है. बुधवार को भारत ने पाकिस्तान पर 5 कड़े फैसले लिए और आज पीएम मोदी ने बिहार में साफ कर दिया कि भारत इस आतंकवादी हमले का कड़ा जवाब देगा. अब खबर आ रही है कि भारत सरकार ने विदेशी राजनयिकों के साथ बैठक की है और ये बैठक खत्म हो गई है. बताया जा रहा है कि सरकार ने विदेशी राजनयिकों दो पहलगाम हमले की जानकारी दी.

इधर, खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गृहमंत्री अमित शाह मिले हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. यह बैठक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर हुई. राष्ट्रपति भवन ने बैठक की एक तस्वीर साझा करते हुए ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.

Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah and Minister of External Affairs, Dr S Jaishankar called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/pk6XQFeHc5