मित्र देश की धरती से ऐसा बयान...भारत ने मुनीर की परमाणु युद्ध की धमकी के बहाने ट्रंप को भी घेरा

- विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर मुनीर के भड़काऊ बयान का करारा जवाब दिया
- सरकार ने कहा, परमाणु युद्ध की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की कोशिश पाकिस्तान की पुरानी आदत
- विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को भी घेरा, कहा अफसोसनाक है कि किसी तीसरे मित्र देश की धरती से ऐसा बयान दिया गया
भारत ने दो टूक कहा है कि परमाणु युद्ध की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा. भारत ने अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की गीदड़भभकियों पर ये जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा ध्यान अमेरिकी दौरे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बयान की ओर दिलाया गया है. लेकिन परमाणु युद्ध की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. दुनिया भर के देश इससे अपने निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं, ये उनके देश में परमाणु हथियारों के नियंत्रण और कमान किसके हाथों में है, इस पर भी संदेह खड़ा करते हैं, जिस देश में सेना और आतंकी समूहों के हाथ मिले हुए हैं. यह भी खेदजनक है कि ऐसा बयान ऐसे तीसरे मित्र देश की सरजमीं से दिया गया है. लेकिन भारत यह साफ करता है कि वो किसी भी प्रकार की परमाणु हमले की ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा. हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाते रहेंगे.
डेढ़ महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने वाले आसिम मुनीर ने रविवार को फिर जहर उगला था. मुनीर ने कहा था, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है. पहलगाम हमले से कुछ दिनों पहले भी मुनीर ने ऐसा ही भड़काऊ बयान दिया था. उसने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को नहीं भूलेगा, क्योंकि यह हमारे गले की नस है. मुनीर के बयान का भारत ने करार जवाब दिया था. सरकार ने कहा था, कोई भी विदेशी चीज उनके गले की नस में कैसे हो सकती है? यह भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है. पाकिस्तान के साथ इसका एकमात्र कनेक्शन यह है कि उसे अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना है. मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान मजबूती से जवाब दिया था. किसी भी भारतीय आक्रामकता का उचित जवाब दिया जाएगा.
गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर समेत कई हस्तियां परमाणु हमले की धमकियां भी दे चुके हैं. सिंधु जल संधि समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. वो लगातार दुनिया के तमाम मंचों से नाकाम कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे कहीं समर्थन नहीं मिला है. पहलगाम हमले में उसकी संलिप्तता भी सामने आ गई है.
