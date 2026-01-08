विज्ञापन
उड़ाया ड्रोन, जवानों में भरा जोश, बॉर्डर के पास लाहौर क्यों पहुंचे पाकिस्तान CDS आसिम मुनीर?

रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर ने जवानों को कहा- ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे के प्रति पाकिस्तान सेना की नरमी नहीं बरतने की नीति पर जोर दिया और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए अटूट संकल्प की पुष्टि की.’

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने बॉर्डर इलाके का दौरा किया.
  • पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत-पाक सीमा के नजदीकी इलाकों का हाल ही में दौरा किया है.
  • दौरे के दौरान मुनीर ने लाहौर गैरीसन का निरीक्षण कर सैन्य प्रशिक्षण और युद्ध क्षमता के बारे में जानकारी ली.
  • उन्होंने जवानों में उत्साह बढ़ाया और ड्रोन उड़ाने वाले सैनिकों का निरीक्षण भी किया.
लाहौर:

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुरुवार को भारत-पाक बॉर्डर के पास के इलाकों का दौरा किया. मुनीर ने पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के साथ मुलाकात की, ड्रोन उड़ाया, जवानों में जोश भरा. आसिम मुनीर के इस दौरे की जानकारी पाकिस्तान सेना ने एक बयान जारी कर दिया. बयान के अनुसार मुनीर ने लाहौर गैरीसन का दौरा किया जहां उन्हें सैन्य टुकड़ी की परिचालन तत्परता, प्रशिक्षण मानकों और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.

सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर के इस दौरे का एक वीडियो भी तैर रहा है. जिसमें वो सैन्य अधिकारियों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. यहां अधिकारी मुनीर को किसी चीज के बारे में बता रहे हैं. इसके बाद मुनीर ड्रोन उड़ा रहे जवानों को भी देखते हैं.

भारत-पाक तल्ख रिश्ते के बीच मुनीर का सीमाई दौरा बढ़ा

उल्लेखनीय हो कि पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तल्खी का दौर जारी है. इस तल्खी भरे दौर में आसिम मुनीर के सीमाई इलाकों के दौरे बढ़ गए है. भारतीय सेना और सुरक्षा बल हर गतिविधि पर नजर बनाए हैं. मुनीर के दौरे के बारे में पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने एक बयान में जानकारी दी है.

ISPR ने एक बयान में बताया कि रक्षा बलों के प्रमुख और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुरुवार को कहा कि सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के खतरे के प्रति नरमी नहीं बरतने की नीति का पालन करती आ रही है.

किसी भी खतरे के प्रति नरमी नहीं बरतने की नीति

सेना ने बताया कि अधिकारियों को संबोधित करते हुए, रक्षा बलों के प्रमुख और सेना प्रमुख फील्ड (CDS और COAS) ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे के प्रति पाकिस्तान सेना की नरमी नहीं बरतने की नीति पर जोर दिया और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए अटूट संकल्प की पुष्टि की.'

जवानों को क्या दिया संदेश

सेना के मूल मिशन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सशस्त्र बल देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक स्थिरता की रक्षा करने के साथ-साथ उत्कृष्टता, अनुशासन और निस्वार्थ राष्ट्रीय सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं.

यह भी पढ़ें - 'असीम मुनीर का कद बढ़ना पाकिस्तान के पतन का प्रतीक', सिंधी नेता शफी बुरफत का बड़ा हमला

