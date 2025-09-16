विज्ञापन
ट्रेड डील से खत्म होगी ट्रंप टैरिफ की टेंशन! भारत और अमेरिका के बीच आज होगी व्यापार वार्ता

India US Bilateral Trade Agreement: अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत आ गए हैं. लिंच मंगलवार, 16 सितंबर को व्यापार वार्ता के संबंध में एक-दिवसीय बातचीत करेंगे.

  • अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत आए हैं,मंगलवार को द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर चर्चा होगी
  • भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है.
  • अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के कारण छठे दौर की वार्ता टाल दी गई थी.
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement या BTA) को पूरा करने के लिए कोशिशों फिर से पटरी पर लौट आई हैं. अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत आ गए हैं. लिंच मंगलवार, 16 सितंबर को व्यापार वार्ता के संबंध में एक-दिवसीय बातचीत करेंगे. लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार की रात भारत पहुंचनी. लिंच अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) हैं.

प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अबतक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है. वार्ता का छठा दौर 25-29 अगस्त के बीच होना था लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया था.

इससे पहले BTA पर भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, ‘‘हमने पहले भी संकेत दिए हैं कि हमारे बीच बातचीत जारी है. अमेरिका के मुख्य वार्ताकार भारत आ रहे हैं और वह मंगलवार को संभावित परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे.''

विशेष सचिव अग्रवाल ने कहा, ‘‘हालांकि, यह BTA पर छठे दौर की बातचीत नहीं है लेकिन यह निश्चित रूप से व्यापार वार्ता से जुड़ी चर्चा है. यह पता करने की कोशिश होगी कि भारत और अमेरिका के बीच समझौते पर हम किस तरह पहुंच सकते हैं. यह बातचीत छठे दौर की वार्ता से पहले की तैयारी होगी.''

इसके साथ ही विशेष सचिव अग्रवाल ने बताया कि दोनों देश ऑनलाइन माध्यम से साप्ताहिक आधार पर बातचीत करते रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमारी बातचीत चलती रही है लेकिन हम अधिक प्रगति नहीं कर पा रहे थे. असल में, व्यापक परिदृश्य ही अनुकूल नहीं था. अब हमें एक संभावना नजर आ रही है.''

ट्रंप के टैरिफ ने बढ़ाई तल्खी

दरअसल, अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है. इस तनाव की वजह से प्रस्तावित व्यापार समझौते की प्रगति भी बाधित हुई है. हालांकि, पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया पर दिए गए सकारात्मक बयानों से माहौल कुछ सुधरा है.

दोनों देशों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को संपन्न करने की मंशा जताई थी.

लिंच एशिया के इस क्षेत्र के 15 देशों के साथ अमेरिका की व्यापार नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं. इसमें भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) का प्रबंधन और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार एवं निवेश रूपरेखा समझौतों (टीआईएफए) के तहत गतिविधियों का समन्वय शामिल है.

India US Trade Agreement, Donald Trump, US India Tariff Tension
