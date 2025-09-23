विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत-श्रीलंका के बीच बढ़ेगा रक्षा सहयोग : जानें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के दौरे का क्या है मकसद

नौसेना प्रमुख कोलंबो में गॉल डायलॉग 2025 के 12वें संस्करण में भी भाग लेंगे. इस अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सम्मेलन का विषय 'मैरिटाइम आउटलुक ऑफ द इंडियन ओशन अंडर चेंजिंग डायनैमिक्स' रखा गया है.

Read Time: 2 mins
Share
भारत-श्रीलंका के बीच बढ़ेगा रक्षा सहयोग : जानें एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के दौरे का क्या है मकसद

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी चार दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए  हैं. श्रीलंका पहुंचने पर एडमिरल  त्रिपाठी ने  नौसेना के कमांडर वाईस एडमिरल कंचन्ना बनागोड़ा से मुलाकात की. इस दौरे में एडमिरल त्रिपाठी श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात करेंगे. साथ ही रक्षा सहयोग पर श्रीलंका के तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उनकी द्विपक्षीय चर्चा भी होगी, जिनमें समुद्री सुरक्षा, क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण और सहयोग की मजबूती पर ज़ोर दिया जाएगा.

नौसेना प्रमुख कोलंबो में गॉल डायलॉग 2025 के 12वें संस्करण में भी भाग लेंगे. इस अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक सम्मेलन का विषय 'मैरिटाइम आउटलुक ऑफ द इंडियन ओशन अंडर चेंजिंग डायनैमिक्स' रखा गया है.

भारतीय नौसेना श्रीलंका की नौसेना के साथ नियमित रूप से वार्षिक रक्षा वार्ता, स्टाफ वार्ता और अन्य ऑपरेशनल चर्चा करती है. भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच साझा नौसेनिक अभ्यास (स्लिनेक्स), जलमार्ग अभ्यास, प्रशिक्षण और हाइड्रोग्राफी संबंधी सहयोग भी हैं. इसके अलावा दोनों नौसेनाएं इंडियन ओशन नेवल सिम्पोज़ियम, गॉल डायलॉग, मिलान, गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भी भाग लेती हैं.

भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सतपुड़ा भी रविवार को कोलंबो पहुंचा है. इस दौरान सतपुड़ा के चालक दल अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ साझा नौसैनिक अभ्यास करेगा. साथ ही दोनों पक्षों के बीच योगाभ्यास और दोस्ताना खेलकूद सत्र भी आयोजित किए जाएंगे.भारत की कोशिश है कि श्रीलंका के साथ रणनीतिक तौर पर और करीब आया जाए ताकि हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व का सफलता पूर्वक मुकाबला किया जा सकें .

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Admiral Dinesh Tripathi, Sri Lanka, Harini Amarasuriya, Galle Dialogue 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com