नीतीश कुमार को PM बना रहा था इंडिया गठबंधन, आज वो सिर्फ चेहरे के लिए CM... अखिलेश यादव का NDA पर हमला

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में हर गुजरते वक्‍त के साथ ही जुबानी जंग तेज हो रही है और एक-दूसरे पर लगातार आरोप-प्रत्‍यारोपों लगाए जा रहे हैं. विभिन्‍न पार्टियों के नेता अपने सहयोगियों को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं. अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर एनडीए पर निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना रहा था, लेकिन आज वो सिर्फ चेहरे के लिए मुख्‍यमंत्री हैं.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कहा, "बिहार बदलाव मांग रहा है, बिहार बेहतर खुशहाली और तरक्‍की के रास्‍ते पर जाना चाहता है."

पीएम बना रहा था इंडिया गठबंधन: अखिलेश यादव

साथ ही कहा, "बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहां सोचिए इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा था और आज केवल चेहरे के लिए वो मुख्‍यमंत्री हैं."

सिर्फ चुनाव के लिए रख रहे आगे: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा, "मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी यह जानती है, जितने विपक्ष के लोग मंचों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को केवल चुनाव के लिए आगे रख रहे हैं."

तेजस्‍वी ने लगाया था डमी की तरह इस्‍तेमाल का आरोप

राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक दिन पहले ही कहा कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर “तरस” आता है, क्योंकि भाजपा उन्हें “डमी” की तरह इस्तेमाल कर रही है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दो चरणों में मतदान होना है. बिहार में मतदाता 6 और 11 नवंबर को मतदान करेंगे. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएगा. चुनाव नजदीक आने के साथ ही दोनों गठबंधनों का प्रचार अभियान तेज हो गया है.