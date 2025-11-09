हाड़ कंपाने वाली ठंड के लिए हो जाएं तैयार! IMD ने जारी की 'खतरनाक' भविष्यवाणी, जानें कब से गिरेगा पारा

विज्ञापन
दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 2-4°C कम रहेगा. अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में रात का तापमान सामान्य से 2-5°C कम रहने की संभार्वना है.

नई दिल्ली:

भारत मौसम विभाग ने देश कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान तापमान में अहम गिरावट और सर्दी बढ़ने का महत्वपूर्ण पूर्वानुमान जारी किया है. शनिवार को पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति बनी रही. शनिवार को जारी तजा पूर्वानुमान में भारत मौसम विभाग ने कहा, "पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 4-7°C कम और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, पूवी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में लगभग 2-4°C कम रहने की संभावना है. अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और आसपास के मध्य भारत में तापमान सामान्य से 2-5°C कम रहने की संभावना है."

भारत मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 9-10 नवम्बर के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत लहर से लेकर गंभीर शीत लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान 10°C से कम और सामान्य से लगभग 4-7°C कम रहेगा.

अगले 2 दिनों के दौरान विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C की गिरावट आने की संभावना है और बाद के 5 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्व बदलाव नहीं होगा. अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2-4°C की गिरावट आएगी.

India Meteorological Department, Cold Wave, Cold, Weather News, Bihar Weather
