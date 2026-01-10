विज्ञापन
कड़ाके की ठंड में मिसाल बने राजू भिखारी, गरीबों को बांटे 500 कंबल

कड़ाके की ठंड और शीत लहर के बीच राजू भिखारी ने जरूरतमंदों को 500 कंबल बांटे है. उनकी इस दरियादिली की हर तरफ तारीफ हो रही है.

पठानकोट:

इस वक्त पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है. लगातार बढ़ती ठंड के चलते कई लोग बीमार हो रहे हैं. ऐसे हालात में बेसहारा और जरूरतमंद लोग इस कड़ाके की ठंड से सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा इंसान सामने आया है, जो खुद भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसने आज जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कंबलों का लंगर लगाया.

करीब 500 कंबल बांटे

पठानकोट के राजू भिखारी नाम के इस शख्स ने करीब 500 कंबल जरूरतमंदों में वितरित किए, ताकि वे ठंड से बच सकें. राजू भिखारी का नाम पहले भी सुर्खियों में रहा है. कोविड काल के दौरान किए गए उनके सामाजिक कार्यों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात' कार्यक्रम में किया था. आज का यह कदम भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है, जो संपन्न होने के बावजूद गरीबों की मदद करने का जज्बा नहीं रखते.

भगवान ने ड्यूटी लगाई

राजू ने बताया कि उन्होंने यह कंबलों का लंगर दस-दस रुपये इकट्ठा करके लगाया है. उनका कहना है कि शायद भगवान ने उनकी ड्यूटी लगा रखी है कि जो भी जरूरतमंद उनके पास आए, उसकी मदद की जाए. “भगवान करवाता जाता है और हम करते जाते हैं,” इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी राजू की सराहना की और कहा कि लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए.

राजू ने की घर की मांग

राजू ने सरकार से अपने लिए एक घर देने की मांग भी की. उन्होंने कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई स्थायी स्थान नहीं है और उन्हें एक घर दिया जाना चाहिए. सुरक्षा कारणों से इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

