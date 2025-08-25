विज्ञापन
हत्या के बाद महेंद्र ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी लापता हो गई है. बहन को शक हुआ और उसने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी, जो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया. डीसीपी पी. वी. पद्मजा ने बताया कि पूछताछ के दौरान महेंद्र ने हत्या की बात कबूल कर ली.

मूसी नदी में फेंके हाथ-पैर, घर में मिला धड़... हैदराबाद में पति ने की गर्भवती पत्नी की निर्मम हत्या
हैदराबाद:

तेलंगाना के हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. मेडिपल्ली के उपनगर बालाजी हिल्स में एक व्यक्ति को अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर उसके शव के अंगों को ठिकाने लगाते हुए पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले ही सिर, हाथ और पैर मूसी नदी में फेंक चुका था, जबकि महिला का धड़ उसके घर में बरामद हुआ.

21 वर्षीय स्वाति, जो पांच महीने की गर्भवती थी, की हत्या उसके पति महेंद्र ने शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की. महेंद्र एक राइड-हेलिंग कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता है. पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद उसने शव के टुकड़े किए और कुछ हिस्सों को नदी में फेंक दिया.

हत्या के बाद महेंद्र ने अपनी बहन को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी लापता हो गई है. बहन को शक हुआ और उसने एक रिश्तेदार को इसकी जानकारी दी, जो उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया. डीसीपी पी. वी. पद्मजा ने बताया कि पूछताछ के दौरान महेंद्र ने हत्या की बात कबूल कर ली.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है. गोताखोरों की मदद से नदी में फेंके गए अंगों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है. फोरेंसिक टीम ने महिला के धड़ से साक्ष्य एकत्र किए हैं और पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा.

महिला के पिता ने बताया कि दामाद के साथ उनके संबंधों में खटास आ गई थी और बातचीत बंद हो गई थी. उन्होंने कहा, "मेरी बेटी कहती थी कि सब ठीक है, लेकिन वह उसे लगातार प्रताड़ित करता था. उसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने मेरी बेटी को दी."

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और त्वरित जांच व कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

