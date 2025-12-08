बंगाल में 3 बाबरी की तैयारी, हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद फंडिंग पर उठ रहे सवाल, जानें कहां-कहां बनेगी

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि राज्य में तीन बड़ी मस्जिदें बनाई जाएंगी. इनमें से पहली मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखी जा चुकी है.

कितना खर्च होगा?

मुर्शिदाबाद की मस्जिद पर अनुमानित खर्च: ₹300 करोड़

तीन मस्जिदों पर कुल खर्च: ₹1,000 करोड़

फंडिंग पर सवाल

शिलान्यास पर 60 हजार बिरयानी पैकेट बांटे गए

पहले दिन ही 100 ट्रैक्टर ईंट और सामान पहुंचा

दावा: एक शख्स ने ₹80 करोड़ का दान दिया

अरब देशों से मौलाना भी कार्यक्रम में शामिल हुए

क्या खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है?

ऐसे में सवाल है कि क्या हुमायूं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर उनकी फंडिंग को लेकर भी देशभर में सवाल उठ रहे हैं.

कौन-कौन से जिले में मस्जिद?

बताते चलें कि मुर्शिदाबाद में जहां हुमायूं बाबरी मस्जिद बनानी की बात कह रहे हैं वहां 70% मुस्लिम आबादी है. इसके अलावा दूसरे जिले मालदा में मुस्लिम आबादी 51% है. वहीं बीरभूम में मुस्लिम आबादी 35% है.

सियासी बयानबाजी तेज

बाबरी मस्जिद को लेकर देशबर सियासी पारा हाई है. भाजपा इसे लेकर ममता बनर्जी और हुमायूं पर हमलावर है. BJP सांसद संबित पात्रा ने कहा, 'ममता और हुमायूं तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं.' वहीं TMC नेता शत्रुघन सिन्हा का कहना है कि BJP धर्म के नाम पर हंगामा कर रही है. इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कहा कि मस्जिद से हमारा कोई विरोध नहीं है. लेकिन अगर बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध होगा.

हैदराबाद में भी बाबरी स्मारक का ऐलान

बताते चलें कि बंगाल के बाद अब हैदराबाद में भी बाबरी स्मारक बनाने की घोषणा हुई है. तहरीक मुस्लिम शब्बन संगठन ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी स्मारक बनेगा, साथ में अस्पताल और स्कूल भी बनाए जाएंगे.