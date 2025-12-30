विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या है '3 से 77' वाला वो जादुई नंबर, जिस पर शाह ने कर दी बंगाल में प्रचंड जीत की भविष्यवाणी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के दावे के पीछे क्या है आधार? अमित शाह ने कोलकाता में कहा कि 2016 में 3 सीटों से शुरू हुई यात्रा 2021 में 77 सीटों तक पहुंची और 2026 में बीजेपी सरकार बनेगी. उन्होंने वोट शेयर और सीटों के आंकड़ों के जरिए भरोसा जताया कि बंगाल में अब मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या है '3 से 77' वाला वो जादुई नंबर, जिस पर शाह ने कर दी बंगाल में प्रचंड जीत की भविष्यवाणी
  • अमित शाह ने कहा कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और उसका मजबूत आधार है.
  • उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक भाजपा ने बंगाल में वोट प्रतिशत और सीटों में लगातार ग्रोथ दर्ज की है.
  • 2014 में भाजपा को दो सीटें और 17 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि 2021 में 77 सीटें और 38 प्रतिशत वोट हासिल हुए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Amit Shah Bengal Election Prediction: पश्चिम बंगाल की जमीन पर क्या BJP '2 से 303 सीट' वाला करिश्मा दोहरा देगी? वह करिश्माई पारी जो उसने कांग्रेस को बेदखल करते हुए नेशनल में खेली. इस बार पिच बंगाल की है. टीम दूसरी है. मैच नेशनल से स्टेट का है. गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को कोलकाता में थे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि बंग की पिच पर BJP धुरंधर साबित होगी.

उन्होंने 2014 से 2025 तक की बीजेपी की सीट-वोट यात्रा का जिक्र कर कहा कि वह यह बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहे हैं. शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और इसका मजबूत आधार भी हमारे पास है. 

शाह ने बताई BJP की वोट यात्रा

  • 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 17 पर्सेंट वोट और 2 सीटें मिली थीं.
  • 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10 पर्सेंट वोट और विधानसभा में केवल 3 सीटें मिली थीं. 
  • 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 41 पर्सेंट वोट और 18 सीटें मिलीं
  • 2021 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 पर्सेंट वोट और 77 सीटें मिलीं.
  • 2024 के चुनाव में 39 पर्सेंट वोट और 12 सीटें मिलीं. 
  • 2026 में हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं.
बंगाल में बहुमत के लिए किसी भी दल को कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है.
पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के बीच है.
पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीरो पर पहुंच गई थी और कम्युनिस्ट गठबंधन को कोई सीट नहीं मिली.
बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है.

3 से 77 पर आए, अब प्रचंड बहुमत 

शाह ने कहा कि यह बहुत बड़ा अंतर है. जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिली थीं, वह पार्टी पांच साल के अंतराल में 77 सीटों पर पहुंच गई है.

ये भी पढ़ें- '...तो यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा', बंगाल में अमित शाह की हुंकार, घुसपैठियों पर किया वार

बंगाल में मामला बस ममता vs BJP है

शाह ने कहा कि कांग्रेस की एक प्रकार से स्थापना बंगाल से शुरू हुई थी, वह जीरो पर पहुंच गई है. 34 सालों तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया. हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया.

आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपुर्ण

कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा, "आज 30 दिसंबर हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है. आज ही के दिन 1943 में बंगाल के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था. हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था.

आज जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण है. अप्रैल में बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं. भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प दिखाई पड़ता है."

ये भी पढ़ें- गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 5 साल में हम असम से चुन-चुनकर खदेड़ देंगे एक-एक घुसपैठिए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amit Shah Bengal Election Prediction, BJP Bengal 2026 Strategy, Amit Shah Promises Big Win In Bengal, Bengal Assembly Election 2026 Updates, BJP Seat Growth In Bengal
Get App for Better Experience
Install Now