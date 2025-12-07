5 लाख गीता पाठ VS 1 लाख कुरान पाठः बाबरी बनाने पर अड़े हुमायूं कबीर का नया ऐलान

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शिलान्यास को लेकर सियासत गरमाई हुई है. TMC के निलंबित होने के बाद विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया है. अब वो एक लाख लोगों के साथ कुरान पाठ कराने की तैयारी में है. दरअसल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को कहा कि वह फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी' (कुरान का पाठ करना) का आयोजन करेंगे.

दूसरी ओर संतों और अध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ने बंगाल में पांच लाख लोगों के साथ भगवद गीता पाठ का आयोजन किया है. इससे बंगाल की धरती पर 5 लाख गीता पाठ VS एक लाख कुरान पाठ का आयोजन होगा.

मांस-चावल का भोज भी देंगे हुमायूं कबीर

मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखने वाले कबीर ने कहा कि वह सभी प्रतिभागियों को मांस और चावल का भोज देंगे. उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के रेजिनगर में पत्रकारों से कहा, “मैं फरवरी में एक लाख लोगों के साथ ‘कुरान ख्वानी' का आयोजन करूंगा.” कबीर ने कहा, “इसके बाद, बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होगा.''

सनातन संस्कृति संसद करेगा पांच लाख गीता पाठ

विभिन्न मठों और हिंदू धार्मिक संस्थानों से आए संतों व आध्यात्मिक गुरुओं के एक समूह ‘सनातन संस्कृति संसद' ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ‘पांच लाख लोगों के साथ गीता पाठ' कार्यक्रम का आयोजन किया है. इन दोनों आयोजनों से बंगाल में चुनाव से पहले हिंदू-मुस्लिम की राजनीति तेज होने की संभावना है.

मुस्लिम बहुल्य वाले 135 सीटों पर हुमायूं कबीर की नजर

दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने कहा कि वह 135 सीटों को लक्ष्य बनाकर चुनावी तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि कुछ क्षेत्रों में 42 से 82 फीसदी तक मुस्लिम आबादी है. जहां 42 फीसदी है, वहां बढ़ते-बढ़ते 82 फीसदी तक पहुंच जाती है. ऐसे क्षेत्रों से 90 सीटें बनती हैं और बाकी 45 जोड़कर कुल 135 सीटें होती हैं. यही मेरा टारगेट है.

उन्होंने यह भी कहा कि वह भाजपा और टीएमसी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं, बशर्ते सीटों का एडजस्टमेंट पहले से तय हो जाए. कबीर ने कहा कि मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन सीटों का एडजस्टमेंट पहले होना चाहिए.

