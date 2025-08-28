बिहार में हाई अलर्ट, नेपाल के रास्ते घुसे जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकी

बिहार इन दिनों हाई अलर्ट पर है. तीन पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने की वजह से पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है. PHQ के आला अधिकारियों से मिली खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के तीन आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस गए हैं. (Pakistani Terrorist Ebtered In BIhar) इनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मो उस्मान हैं. हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट, मो उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है.
बिहार में घुसे जैश के तीन आतंकी
जैश-ए-मोहम्मद के ये तीनों आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं. PHQ ने इन तीनों के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी भी सीमावर्ती जिलों को साझा की है. बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतंकी गतिविधि पर PHQ पैनी नजर रख रही है. इस बीच आतंकियों के घुसने की खबर से हड़मंच मच गया है.
किसी बड़ी आतंकी साजिश को दे सकते हैं अंजाम
जानकारी के मुताबिक, ये तीनों आतंकी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमांडू पहुंच गए थे. वहां से ये पिछले सप्ताह बिहार में घुसे है. आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकवादी देश के किसी हिस्से में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं. PHQ ने सभी जिले के खुफिया तंत्र को सक्रिय कर आसूचना संकलन करने और संदिग्ध आतंकियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
