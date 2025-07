कोई भागा तो कोई फंसा... भारी बारिश के बाद तालाब बनी दिल्ली की सड़कें, देखें VIDEOS

दिल्ली और एनसीआर में बुधवार शाम को भारी बारिश हुई, जिससे जगह-जगह जलभराव और यातायात की समस्याएं उत्पन्न हो गईं. इस बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत प्रदान की. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

बारिश की वजह से सडकें डूब गईं और दिल्ली की कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. जलभराव के कारण सड़कों पर जाम लग गया, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई.

दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश, यह वीडियो गाजियाबाद का है.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 ) #Delhi pic.twitter.com/1agGSFEdMf

भारी बारिश : नोएडा सेक्टर 10 का वीडियो

#WATCH | Heavy rain lashes Delhi and NCR. Visuals from Noida Sector 10. pic.twitter.com/A8ye8jtnyr

ग्रेटर नोएडा: भारी बारिश से तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने पहले जारी किया था येलो अलर्ट

Greater Noida: Heavy rainfall in Delhi NCR caused a drop in temperature. The Meteorological Department had previously issued a yellow alert pic.twitter.com/TiiqCnLKWQ

भारी बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ में जलभराव

Just 20 minutes of monsoon rain and the waterlogging at ITO, Delhi #DelhiRains #Delhi @pra0902 pic.twitter.com/R04MAFdJWM