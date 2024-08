गुजरात के वडोदरा में भीषण बाढ़; दिल्ली में बारिश, IMD ने बताया आज कहां कैसा रहेगा मौसम

मानसून की भारी बारिश ने गुजरात में संकट पैदा हो गया है. गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश कि सिलसिला जारी है. इससे नदियों में बाढ़ आ गई है और शहरों में पानी भर गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में गुरुवार को भी भारी बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर गुरुवार को आंधी और बिजली की चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान जताया है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली में बुधवार-गुरुवार की मध्य रात्रि से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरा दबाव धीरे-धीरे पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और 29 अगस्त तक पूर्वोत्तर अरब सागर से सटे सौराष्ट्र और कच्छ तट तक पहुंच जाएगा. सौराष्ट्र और कच्छ के अलग-अलग स्थानों पर 29 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

आईएमडी ने कहा है कि, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में 30 और 31 अगस्त को भारी वर्षा होने की संभावना है.

आईएमडी ने कहा है कि बुधवार को समाप्त 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में असाधारण रूप से भारी बारिश हुई. इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आधी रात में कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब के पास से आई तस्वीरों में बारिश की बूंदाबांदी दिख रही है. इससे पहले बुधवार को दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आंधी और बिजली के साथ बारिश हुई थी. मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई थी. बुधवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the National Capital. Visuals from RK Puram Sector-9. pic.twitter.com/EjNN4auBWZ

गुजरात में बारिश से 19 और लोगों की मौत, 17,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

गुजरात में बारिश से संबंधित घटनाओं में 19 और लोगों की मौत हो गई है. इससे ऐसी घटनाओं में तीन दिन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है. भारी बारिश से वडोदरा शहर में भयंकर बाढ़ आ गई है. वडोदरा से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी के अपने तटों को तोड़कर आवासीय इलाकों में प्रवेश कर जाने से निचले इलाकों में जलजमाव हो गया है और इमारतें, सड़कें और वाहन पानी में डूब गए हैं. सेना राहत कार्यों में जुटी है. शहर के 6,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. बाढ़ में फंसे लगभग 1,200 लोगों को बचाया गया है.

राज्य के कुछ हिस्सों में बुधवार को लगातार चौथे दिन भी भारी बारिश जारी रही. बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 17,800 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. जान गंवाने वालों में वे सात लोग भी शामिल हैं जो रविवार को मोरबी जिले के हलवद तालुका के धवना गांव के पास एक पुल को पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बह जाने के बाद लापता हो गए थे. इस पुल से होकर पानी बह रहा था. उनके शव बरामद कर लिए गए हैं.

सौराष्ट्र क्षेत्र के देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर आदि जिलों में बुधवार को शाम 6 बजे तक 12 घंटे की अवधि में 50 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश हुई. इस अवधि के दौरान देवभूमि द्वारका जिले के भानवद तालुका में 185 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है.

वडोदरा में अपने घरों और छतों पर फंसे लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि वडोदरा में अब तक 5,000 से अधिक लोगों को निकाला गया और 1,200 अन्य लोगों को बचाया गया है.

Gujarat: A pregnant woman stranded in floodwaters at Mokampura village in Nadiad was safely taken to the hospital by the SDRF pic.twitter.com/c6rLN1xP13