दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा, 10-12 लोगों के दबे होने की आशंका

Humayun Tomb Collapsed: स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के हुमायूं मकबरा के गुंबद का हिस्सा ढह गया है. इस हादसे में 10-12 लोगों के मलबे में दबे होने की बात सामने आ रही है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत बचाव दल को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है. जहां राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

पहले मकबरे के पीछे दरगाह गिरने की खबर आई थी

दरअसल पहले यह जानकारी मिली कि यह हादसा हुमायूं टॉम्ब के पीछे स्थित इलाके की है. बताया गया कि हुमायूं टॉम्ब के पीछे एक दरगाह है. जहां यह हादसा हुआ. मलबे में 10-12 लोगों के दबे होने की बात कही गई थी. लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार हुमायूं मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा ढह गया है.

#WATCH | Delhi | Portion of the roof of a room at

Dargah Sharif Patte Shah, located in the Nizamuddin area, collapses; Police and Fire Department personnel on the spot; Area cordoned off pic.twitter.com/qm13L5KwkB — ANI (@ANI) August 15, 2025

हुमायूँ के मकबरे का एक हिस्सा ढहा

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूँ के मकबरे का एक हिस्सा शुक्रवार को ढह गया. अधिकारियों ने बताया कि आठ से नौ लोगों के फंसे होने की आशंका है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे गुंबद का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली.

16वीं शताब्दी का है हुमायूं का मकबरा, जुटते हैं सैलानी

अधिकारी ने बताया कि आठ से नौ लोगों के फंसे होने की आशंका है और दमकल की पाँच गाड़ियाँ मौके पर भेजी गई हैं. यह स्मारक 16वीं शताब्दी के मध्य का एक मकबरा है जहाँ अक्सर पर्यटक आते हैं. इस हादसे में कुछ लोगों के डेथ की भी खबर है. हालांकि अभी पुलिस ने कन्फर्म किया है.



