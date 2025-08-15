विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा, 10-12 लोगों के दबे होने की आशंका

दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित एक दरगाह की छत गिर गई है. इस हादसे में 10-12 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा, 10-12 लोगों के दबे होने की आशंका
दिल्ली में हुमायूं मकबरे का एक हिस्सा ढह गया है.

Humayun Tomb Collapsed: स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के हुमायूं मकबरा के गुंबद का हिस्सा ढह गया है. इस हादसे में 10-12 लोगों के मलबे में दबे होने की बात सामने आ रही है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत बचाव दल को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है. जहां राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

पहले मकबरे के पीछे दरगाह गिरने की खबर आई थी

दरअसल पहले यह जानकारी मिली कि यह हादसा हुमायूं टॉम्ब के पीछे स्थित इलाके की है. बताया गया कि हुमायूं टॉम्ब के पीछे एक दरगाह है. जहां यह हादसा हुआ. मलबे में 10-12 लोगों के दबे होने की बात कही गई थी. लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार हुमायूं मकबरे के गुंबद का एक हिस्सा ढह गया है. 

हुमायूँ के मकबरे का एक हिस्सा ढहा

न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में स्थित हुमायूँ के मकबरे का एक हिस्सा शुक्रवार को ढह गया. अधिकारियों ने बताया कि आठ से नौ लोगों के फंसे होने की आशंका है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे गुंबद का एक हिस्सा गिरने की सूचना मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

16वीं शताब्दी का है हुमायूं का मकबरा, जुटते हैं सैलानी

अधिकारी ने बताया कि आठ से नौ लोगों के फंसे होने की आशंका है और दमकल की पाँच गाड़ियाँ मौके पर भेजी गई हैं. यह स्मारक 16वीं शताब्दी के मध्य का एक मकबरा है जहाँ अक्सर पर्यटक आते हैं. इस हादसे में कुछ लोगों के डेथ की भी खबर है. हालांकि अभी पुलिस ने कन्फर्म किया है. 

खबर अपडेट की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi News, Delhi Rain Accident, Delhi Building Collapsed
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com