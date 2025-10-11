विज्ञापन
VIDEO: स्टाफ छटपटाता रहा, राशन दुकान में मालिक करता रहा हिसाब, आखिर में मौत

इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस समय स्टाफ को हार्ट अटैक आया, उस समय गोदाम के मालिक और उसके बेटे ने मदद करने के बजाय मोबाइल पर लगे रहे. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

मालिक के सामने कुर्सी पर बैठकर तड़पता स्टाफ, जिसकी हुई मौत.
  • मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर में गोदाम के स्टाफ की तड़प-तड़प कर मौत हो गई.
  • घटना के समय गोदाम का मालिक और उसका बेटा मोबाइल में व्यस्त थे, मदद करने से बचते रहे.
  • करीब छह मिनट के सीसीटीवी फुटेज में मालिक ने तड़पते रफीक के पास जाकर भी सहायता नहीं की.
ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो एक गोदाम में लगे CCTV कैमरे के फुटेज का है. इस तस्वीर से यह साफ है कि गोदाम में करीब एक दर्जन लोग हैं. गोदाम का मालिक भी मेन काउंटर पर बैठा है. लेकिन इसी दौरान वहां काम करने वाले एक स्टाफ की तबीयत खराब होती है. उसे कुछ परेशानी होती है. फिर वह वहां एक कुर्सी पर बैठ जाता है. कुछ देर तक कुर्सी पर बैठे रहने के बाद भी उसकी परेशानी शांत नहीं होती तो गोदाम के अन्य स्टाफ उसके पास जाते हैं. कोई उसे पानी देता है तो कोई उसकी छाती सहलाते हैं. लेकिन गोदाम का मालिक अपनी चौकी से उठता तक नहीं है.

करीब 6 मिनट का फुटेज आया, स्टाफ तड़पता रहा, लेकिन मालिक उठा तक नहीं

अंत में उस स्टाफ की मौत हो जाती है. गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज का 5 मिनट 59 सेकंड का वीडियो सामने आया है. करीब 6 मिनट के इस वीडियो में गोदाम का मालिक अपनी जगह से उठता तक नहीं है. एंबुलेंस मंगवाना या फिर डॉक्टर अथवा मेडिकल टीम को बुलाने की कोशिश तक नहीं की जाती है. यह आरोप वीडियो में नजर आ रहे उस शख्स की पत्नी ने लगाया कि जिसकी उसी दुकान में तड़प-तड़प कर मौत हो गई लेकिन उसका मालिक उठकर उसके पास तक नहीं गया.

कुर्सी पर बैठकर तड़पते स्टाफ को मालिक ने पलट कर देखा, लेकिन उठ कर उसके पास तक नहीं गए.

एमपी के आगर मालवा जिले का मामला

दिल दहलाने वाला यह मामला मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर से सामने आया है. जहां शनिवार को मृतक स्टाफ के परिजन और अन्य रिश्तेदार मामले की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचे साथ ही सीसीटीवी फुटेज को दिखाते हुए गोदाम के मालिक पर कार्रवाई की मांग और पीड़ित परिजन को न्याय देने की मांग की.

वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई, या कोई और कारण था, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन वीडियो को देखकर लोग हार्ट अटैक की ही आशंका जता रहे हैं.

मृतक की पत्नी और परिजनों ने न्याय की मांग की

मृतक की पहचान रफीक के रूप में हुई है. उनकी पत्नी शाइस्ता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है. जिसपर पुलिस का कहना है कि जांच कर एक्शन लेंगे. मृतक के लिए न्याय की मांग करने पहुंचे लोगों ने कहा कि हम दुकान मालिक के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, वो कुर्सी से उठा तक नहीं.

देखें वीडियो-

दर्द में तड़पता रहा स्टाफ, मालिक उठा तक नहीं

इस मामले का सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस समय स्टाफ को हार्ट अटैक आया, उस समय गोदाम के मालिक और उसके बेटे ने मदद करने के बजाय मोबाइल पर लगे रहे. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लोगों में गुस्सा और सदमे का माहौल पैदा कर रही है.

युवक की तबीयत बिगड़ने पर वहां काम कर रहे अन्य सभी लोग उसके पास गए.

तिरुपति ट्रेडर्स में काम करता था रफीक

मिली जानकारी के अनुसार रफीक तिरुपति ट्रेडर्स में काम करता था, जहां उसे उसकी क्षमता से अधिक वजन उठाकर काम करवाया जाता था. उसी दौरान अचानक हार्ट अटैक आया और रफीक दर्द से तड़पने लगा. लेकिन उस मुश्किल समय में मालिक ने न तो किसी तरह की मदद की, न ही तुरंत मेडिकल सहायता बुलाई.

