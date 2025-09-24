चंबा: रामलीला के मंच पर गिर पड़े दशरथ, अभिनय करते-करते थम गई सांसें, हैरान करने वाला वीडियो आया सामने

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मंगलवार शाम रामलीला मंचन के दौरान हैरान करने वाली घटना हुई. ऐतिहासिक चौगान मैदान में चल रही श्रीरामलीला में दशरथ की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ कलाकार अमरेश महाजन की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई. करीब 70 वर्षीय अमरेश महाजन उर्फ शिबू मोहल्ला मुगला के रहने वाले थे और पिछले 23 वर्षों से लगातार इस रामलीला मंचन में दशरथ व रावण की अहम भूमिका निभा रहे थे.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 8.30 बजे रामलीला में दशरथ दरबार का दृश्य चल रहा था. मंच पर अमरेश महाजन पूरी ऊर्जा के साथ अपना अभिनय कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़े. पहले तो दर्शकों और कलाकारों ने इसे अभिनय का हिस्सा समझा, लेकिन जब वह उठे नहीं तो मंच पर मौजूद अन्य कलाकार घबरा गए. साथी कलाकारों ने तुरंत उन्हें उठाकर नजदीकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चम्बा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना से रामलीला मंचन में मौजूद दर्शकों और कलाकारों के बीच शोक की लहर दौड़ गई. मंच पर अचानक हुई इस त्रासदी को देखकर लोग स्तब्ध रह गए. आयोजन स्थल पर मातम छा गया और लोग अपने प्रिय कलाकार को याद करते हुए भावुक हो उठे.

श्रीरामलीला क्लब चम्बा के अध्यक्ष स्वपन महाजन ने बताया कि अमरेश महाजन लंबे समय से क्लब के अभिन्न सदस्य थे और रामलीला में उनकी भूमिका हमेशा दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहती थी. उनकी अचानक मौत से रामलीला मंचन और पूरे चम्बा नगर में शोक की स्थिति है.

