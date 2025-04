अयोध्या के हनुमान गढ़ी से लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, देखें VIDEO

पूरे देश में आज धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जाए रही है. देश के विभिन्न हनुमान मंदिरों को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है. सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है. हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में सबुह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है. मंदिर के बाहर कई किलोमीटर की लाइन लग गई है. लाइन में लगे भक्त बस दर्शन के लिए अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं. इसी तरह से दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मध्य प्रदेश के पांढुर्णा के श्री हनुमान मंदिर जाम सांवली में सुबह-सुबह भव्य आरती की गई. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए. पूरा मंदिर 'जय बजरंग बली' के नारों से गूंज उठा.

#WATCH | Uttar Pradesh | Devotees in large numbers gather at Ayodhya's Hanuman Garhi temple on the occasion of #HanumanJayanti pic.twitter.com/L7uvyh8USj

#WATCH | Madhya Pradesh | Devotees in large numbers gather at Shri Hanuman Mandir Jam Sawli in Pandhurna on the occasion of #HanumanJayanti pic.twitter.com/MmxAJWtYFb