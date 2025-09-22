विज्ञापन
यूपी एनकाउंटर में गोली लगने के बाद आरोपी से पुलिस ने कहा- ' ए हंसना नहीं... , वायरल हुआ वीडियो

मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा आरोपी के साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. क्लिप में घायल विवेक को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाते हुए इंस्पेक्टर उसे फटकार लगाते दिख रहे हैं. "ए हंसना नहीं! रुक जाओ, अभी हंसना मत!" यह दृश्य किसी फिल्मी सीन या फोटोशूट जैसा लग रहा है, जहां पुलिस आरोपी को 'समझा' रही है.

  • हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र में अपहरण के आरोपी विवेक राजपूत को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया.
  • आरोपी विवेक ने पुलिस पर गोली चलाई, जवाबी कार्रवाई में उसकी पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल भेजा गया.
  • पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
हमीरपुर:

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुआ, जहां पुलिस ने अपहरण के आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया. घटना के बाद वायरल हो रहे एक वीडियो में इंस्पेक्टर आरोपी को हंसने से रोकते नजर आ रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर पुलिस की 'ओवरएक्टिंग' की चर्चा जोरों पर है.

19 सितंबर को राठ क्षेत्र में एक चाय की दुकान से कुछ कार सवार बदमाशों ने स्थानीय निवासी शिवम का अपहरण कर लिया. आरोपियों ने शिवम की जमकर पिटाई की और उसे राठ कोतवाली के पास छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित के मौसेरे भाई की शिकायत पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया (अपराध संख्या 418/25).

पुलिस ने मालवा रोड के पास घेराबंदी की

21 सितंबर की रात मुखबिर की सूचना पर राठ कोतवाली पुलिस ने मालवा रोड के पास घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस टीम नजदीक पहुंची, आरोपी विवेक राजपूत ने पुलिस पर गोली चलाई. जवाबी कार्रवाई में विवेक के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ. घायल आरोपी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया. दो अन्य आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे.

वायरल वीडियो और पुलिस की 'फोटोशूट' स्टाइल

मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा आरोपी के साथ रिकॉर्ड किए गए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. क्लिप में घायल विवेक को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाते हुए इंस्पेक्टर उसे फटकार लगाते दिख रहे हैं. "ए हंसना नहीं! रुक जाओ, अभी हंसना मत!" यह दृश्य किसी फिल्मी सीन या फोटोशूट जैसा लग रहा है, जहां पुलिस आरोपी को 'समझा' रही है.

राठ कोतवाली के सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया, "मुखबिर की सूचना पर टीम ने तत्काल कार्रवाई की. आरोपी ने पहले गोली चलाई, इसलिए आत्मरक्षा में जवाब दिया गया. विवेक राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पूरी कार्यवाही कानून के दायरे में हुई." अब पुलिस का यह वीडियो भले ही वायरल हो गया हो, लेकिन इससे एनकाउंटर की सच्चाई पर सवाल भी उठ रहे हैं.

रवीन्द्र निगम के इनपुट के साथ

