मां की अस्थियां लेकर जा रहे 3 बेटे समेत चार की मौत, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस ने मारी बोलेरो को टक्कर

घने कोहरे में ठीक से दिखाई न देने की वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ. ग्यूडी गांव से परिवार में मां की अस्थियां इलाहाबाद लेकर जा रहे 3 बेटों समेत चार लोगों की मौत हो गई इस दौरान उनकी बोलेरो गाड़ी डबल डेकर स्लीपर बस में पीछे से जा टकराई, बोलेरो सवार तीन लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. चार की हालत गंभीर है.,घायलों सीएचसी मौदहा में भर्ती कराया गया है. हालत गंभीर होने के बाद कानपुर रेफर किया गया है.





वहीं, हमीरपुर में अन्य हादसे में दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. सुमेरपुर थाना इलाके के हरिहर महाविद्यालय के पास का मामला है.