यूपी : बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित की हत्या करने वाले चारों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं. सुबह और दोपहर दो अलग-अलग जगहों पर पुलिस की इनसे मुठभेड़ हुई. चारों की टांग में गोली लगी है और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 29 सितंबर को बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित की गोली मारकर हत्या की गई थी.

चारों आरोपियों की टांग में लगी गोली

इस मामले में चार आरोपी नामजद थे, जो कि अविनाश, रोहित, अक्कू और जतिन है. पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग शहर से भागने की तैयारी में हैं. सुबह कल्याणपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में दो आरोपी पकड़े गए, जबकि कुछ देर बाद थाना कटघर क्षेत्र के गोट गांव के पास बाकी दो आरोपियों से भी मुठभेड़ हुई, चारों को पैर में गोली लगी है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

पुलिस ने बताया कि झगड़े के बाद अविनाश ने अक्कू को शोभित पर गोली चलाने को कहा था, जिसके बाद शोभित की मौके पर ही मौत हो गई थी. चारों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम था. एसपी सिटी रणविजय सिंह के मुताबिक चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

