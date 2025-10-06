विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी : बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल

पुलिस मुठभेड़ में चारों आरोपियों की टांग में गोली लगी है और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
यूपी : बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के 4 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल
  • मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित की हत्या के चार आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए
  • आरोपियों की टांग में गोली लगी है और सभी को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है
  • 29 सितंबर को शोभित की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसमें अविनाश, रोहित, अक्कू और जतिन शामिल थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुरादाबाद:

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित की हत्या करने वाले चारों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं. सुबह और दोपहर दो अलग-अलग जगहों पर पुलिस की इनसे मुठभेड़ हुई. चारों की टांग में गोली लगी है और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 29 सितंबर को बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित की गोली मारकर हत्या की गई थी.

Latest and Breaking News on NDTV

चारों आरोपियों की टांग में लगी गोली

इस मामले में चार आरोपी नामजद थे, जो कि अविनाश, रोहित, अक्कू और जतिन है. पुलिस को सूचना मिली कि ये लोग शहर से भागने की तैयारी में हैं. सुबह कल्याणपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में दो आरोपी पकड़े गए, जबकि कुछ देर बाद थाना कटघर क्षेत्र के गोट गांव के पास बाकी दो आरोपियों से भी मुठभेड़ हुई, चारों को पैर में गोली लगी है.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस ने क्या कुछ बताया

पुलिस ने बताया कि झगड़े के बाद अविनाश ने अक्कू को शोभित पर गोली चलाने को कहा था, जिसके बाद शोभित की मौके पर ही मौत हो गई थी. चारों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम था. एसपी सिटी रणविजय सिंह के मुताबिक चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, UP Crime News, UP Police Encounter, Bajrang Dal Worker Murder
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com