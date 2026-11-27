काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), हाइब्रिड वर्किंग और डिजिटल तकनीकों ने ऑफिस के पारंपरिक तरीके को चुनौती दी है. ऐसे समय में ग्लोबल वर्कप्लेस डिजाइन कंपनी Steelcase ने गुरुग्राम में भारत का अपना सबसे बड़ा WorkLife Showroom शुरू किया है. यह नया केंद्र केवल आधुनिक ऑफिस फर्नीचर का प्रदर्शन नहीं करेगा बल्कि यह बताएगा कि भविष्य के कार्यस्थल किस तरह कर्मचारियों की जरूरतों और नई तकनीकों के अनुसार विकसित होंगे.

11 हजार वर्ग फुट में तैयार हुआ आधुनिक सेंटर

दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम स्थित एट्रियम प्लेस में बनाया गया यह अत्याधुनिक शो रूम 11 हजार वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला है. इसका उद्घाटन 27 नवंबर को किया गया. कंपनी का कहना है कि यह स्थान बिजनेस लीडर्स, डिजाइन विशेषज्ञों, रियल एस्टेट पेशेवरों और विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को आधुनिक वर्कप्लेस के नए मॉडल को समझने और अनुभव करने का अवसर देगा.

AI ने बढ़ाई सहयोग की जरूरत

Steelcase की हालिया रिसर्च के मुताबिक भारत में AI का उपयोग करने वाले 83 प्रतिशत लोगों का मानना है कि तकनीक की वजह से सहकर्मियों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद टीमवर्क और व्यक्तिगत संवाद की अहमियत कम नहीं हुई है. इसी वजह से आधुनिक ऑफिस अब केवल बैठकर काम करने की जगह नहीं रह गए हैं बल्कि उन्हें सहयोग, रचनात्मकता और एकाग्रता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है.

भारतीय हवेली से प्रेरित है डिजाइन

नए WorkLife Showroom का डिजाइन भारतीय हवेलियों के पारंपरिक आंगन की अवधारणा से प्रेरित है. पूरे परिसर को एक साझा केंद्रीय स्थान के चारों ओर विकसित किया गया है. यहां से विभिन्न तरह के कार्यस्थल एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. यह डिजाइन कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

हर जरूरत के लिए अलग वर्कस्पेस

शोरूम में व्यक्तिगत और शांत माहौल में काम करने के लिए विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं. इसके अलावा हाइब्रिड मीटिंग्स के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं, टीम आधारित प्रोजेक्ट्स के लिए सहयोगी स्थान, प्रशिक्षण और सीखने के लिए समर्पित क्षेत्र तथा सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले स्पेस भी शामिल किए गए हैं.

नई Reva चेयर की भी पहली झलक

यहां आने वाले लोगों को Steelcase की नई मल्टी-यूज चेयर Reva की शुरुआती झलक भी देखने को मिलेगी. कंपनी के अनुसार यह चेयर उन स्थानों के लिए विकसित की गई है जहां लोग विचार साझा करते हैं, अहम निर्णय लेते हैं और मजबूत पेशेवर रिश्ते बनाते हैं. हालांकि इसका औपचारिक लॉन्च भारत में बाद में किया जाएगा.

तेजी से बढ़ रहा है भारतीय ऑफिस बाजार

कंपनी का मानना है कि भारत में ऑफिस स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है. CBRE की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में देश में ऑफिस लीजिंग रिकॉर्ड 82.6 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गई थी. इसी बढ़ते बाजार और बदलती कारोबारी जरूरतों को देखते हुए Steelcase ने भारत में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाने का फैसला किया है.

भविष्य के ऑफिस की ‘लिविंग लैब'

Steelcase India और SAARC के मैनेजिंग डायरेक्टर तीर्थंकर बसु के अनुसार कंपनियां अब ऐसे कार्यस्थल चाहती हैं जो कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ उनकी सेहत और कार्य संस्कृति को भी बेहतर बनाएं. उन्होंने कहा कि नया WorkLife Delhi केवल एक शोरूम नहीं बल्कि भविष्य के वर्कप्लेस की एक ‘लिविंग लैब' है जहां ग्राहक और साझेदार नए समाधानों का वास्तविक अनुभव ले सकेंगे.

टिकाऊ और स्वास्थ्य-केंद्रित विकास पर जोर

यह शोरूम एट्रियम प्लेस में बनाया गया है जिसे USGBC के LEED Platinum और WELL Platinum मानकों के लिए प्री-सर्टिफिकेशन मिल चुका है. इससे पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता देने वाले ऑफिस स्पेस की अवधारणा को भी बढ़ावा मिलेगा.

आने वाले समय में यहां बिजनेस लीडर्स, डिजाइन विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के लिए वर्कशॉप, डिजाइन सेशन, कस्टमर मीटिंग और इंडस्ट्री चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा. कंपनी का विश्वास है कि AI और नई डिजिटल तकनीकों के दौर में भी कर्मचारियों के बीच जुड़ाव, सहयोग और रचनात्मकता ही भविष्य के सफल कार्यस्थलों की सबसे बड़ी पहचान होगी.

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