साइबर सिटी गुरुग्राम में रेहड़ी के किराए के विवाद में युवक को गोली मारी, दादा ने पोते पर चढ़ाई गाड़ी

गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में जमीन के विवाद में एक परिवार में खूनी संघर्ष हुआ. जमीन पर लगने वाली रेहड़ियों के किराए को लेकर युवक को उसके रिश्तेदारों ने न केवल बेरहमी से पीटा बल्कि उसे गोली भी मार दी. गनीमत यह रही कि गोली युवक के हाथ में लगी. इतना ही नहीं घायल युवक के भाई पर उसके दादा ने गाड़ी भी चढ़ा दी, लेकिन वह बाल-बाल बच गया. गाेली लगने से घायल व गाड़ी की टक्कर से घायल दोनों सगे भाईयों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

सूचना मिलते ही ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पोते पर गाड़ी चढ़ाने वाले आरोपी दादा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सतबीर के रूप में हुई है. पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप की मानें तो 2 नवंबर को ग्वाल पहाड़ी चौकी पुलिस को ईआरवी 293 ने सूचना दी थी कि ग्वाल पहाड़ी में तूड़ा-भूस की दुकान के पास गोली चली है. सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता लगा कि एक युवक को गाली लगी है, जिसे पास ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या है मामला

मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम के साथ-साथ डॉग स्क्वायड को बुलाया गया और जांच करते हुए पुलिस ने मौके से एक बांस का डंडा, एक कारतूस, एक खोल बरामद कर लिया. इसके बाद पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो यहां मिले युवक ने बताया कि घायल धनराज इसका भाई है. इनकी जमीन सनसिटी ग्वाल पहाड़ी के पास लगती है, जिस पर ये किराए पर रेहड़ी लगवाते हैं. करीब 8 दिन पहले इनका रिश्तेदार जय प्रकाश इनकी द्वारा लगवाई जाने वाली रेहड़ियों पर हफ्ता वसूली करने आया था.

इसको लेकर उसके चाचा जयप्रकाश की कहासुनी हुई थी और चार दिन पहले जयप्रकाश की धनराज से भी कहासुनी हो गई थी. कल दोपहर बाद धनराज अपनी दुकान सचिन जनरल स्टोर पर था तो जयप्रकाश के बेटे प्रशांत, निशांत आशीष, दीपक व पियूष लाठी-डंडे लेकर आए और इसके भाई के साथ मारपीट करने लगे. सूचना मिलते ही धनराज का परिवार भी मौके पर आ गया. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सतबीर को ग्वाल पहाड़ी से काबू कर लिया है.

मामले की जांच में पुलिस

इस मामले के आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है. वहीं अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सतबीर घायलों का दादा चाचा है और वह गुरुग्राम में रहकर पानी सप्लाई का काम करता है. इनकी पुश्तैनी जमीन पर पीड़ित धनराज व गाड़ी से टक्कर मारकर जनलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.