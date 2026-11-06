गुजरात के मेहसाणा में दर्दनाक हादसा, कार-बाइक टक्कर में दो चचेरे भाइयों की मौत

जरात के मेहसाणा के वडनगर-कहीपुर रोड पर सर्विस स्टेशन के पास कार और बाइक के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में आंबापुर गांव के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान खेरालु तालुका के आंबापुर गांव निवासी निकुलजी प्रवीणजी ठाकोर और उनके रिश्तेदार भतीजे अशोकजी वेलाजी ठाकोर के रूप में हुई है. दोनों युवक पल्सर मोटरसाइकिल से मलाव स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में वे सड़क हादसे का शिकार हो गए. इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है.

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, आंबापुर गांव निवासी प्रवीणजी वीरमाजी वलाजी ठाकोर का बड़ा पुत्र निकुलजी अपने रिश्तेदार भतीजे अशोकजी के साथ पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मलाव जाने के लिए निकला था. दोपहर करीब 2 बजे प्रवीणजी के साढ़ू गोविंदजी अभुजी ठाकोर का फोन आया. उन्होंने बताया कि निकुलजी और अशोकजी मलाव जा रहे थे, तभी वडनगर-कहीपुर रोड पर नरसंगवीर मंदिर से कहीपुर की ओर स्थित सर्विस स्टेशन के पास उनकी मोटरसाइकिल का एक फोर व्हीलर वाहन से गंभीर हादसा हो गया है. दुर्घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए वडनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया.

हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन तत्काल वडनगर सिविल अस्पताल पहुंचे. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर पड़े दोनों युवकों की जांच करने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल निकुलजी चला रहे थे, जबकि अशोकजी पीछे बैठे थे.

बताया गया है कि सामने से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही फोर व्हीलर कार (क्रमांक GJ-06-DG-2018) के चालक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के संबंध में मृतक निकुलजी के पिता प्रवीणजी वीरमाजी वलाजी ठाकोर ने वडनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के संबंध में आगे की कानूनी कार्रवाई तथा जांच शुरू कर दी है.

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