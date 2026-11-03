अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे परिवार पर चढ़ाई फॉर्च्यूनर, महिला की मौत, दो गंभीर घायल

गुजरात के अहमदाबाद से हिट एंड रन का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.मामला निकोल इलाके का है. यहां एक फॉर्च्यूनर कार ने फुटपाथ पर सो रहे एक परिवार को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्राइवर ने शराब जैसे किसी किसी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया था.

फुटपाथ पर सोरहे परिवार पर चढ़ाई कार

अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि कार का ड्राइवर लापरवाही और बेपरवाही से गाड़ी चला रहा था. उसने निकोल इलाके में देवाश्या स्कूल के पास फुटपाथ पर आराम कर रहे एक परिवार को टक्कर मार दी. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. आरोपी की पहचान अहमदाबाद के नाना चिलोडा के रहने वाले 36 साल के सावजीभाई चौधरी के रूप में हुई है. आरोपी अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था. उसे हिरासत में लेने के बाद पुलिस मेडिकल जांच के लिए लेकर पहुंची.

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