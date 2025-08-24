विज्ञापन
निक्की मर्डर केस : आरोपी पति ने की भागने की कोशिश, पुलिस ने पैर में गोली मारकर दबोचा

निक्की के साथ उसके पति विपिन ने कथित तौर पर मारपीट की थी. इस दौरान आरोपी ने निक्की को आग के हवाले कर दिया था. इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई थी. इस भयावह घटना के दो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. ये घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है.

निक्की के पिता ने कहा पैर की जगह छाती पर गोली लगनी चाहिए थी.

  • निक्की हत्याकांड के आरोपी विपिन के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें विपिन के पैर में गोली लगी है.
  • आरोपी विपिन ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की थी. इस दौरान पुलिस ने उसे गोली मार दी.
  • निक्की के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपिन को छाती में गोली लगनी चाहिए थी.
नोएडा:

निक्की हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए आरोपी विपिन के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ है. जानकारी के अनुसार निक्की के पति विपिन ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश. इस दौरान एनकाउंटर में आरोपी विपिन के पैर में गोली लग गई. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश भी की थी. ये एनकाउंटर सिरमा चौराहे पर हुआ है. आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है. बता दें कि 28 वर्षीय निक्की को उसके पति विपिन और परिवारवालों ने आग लगा दी थी. कथित तौर पर 36 लाख रुपये के दहेज की मांग को लेकर निक्की की हत्या की गई थी. आरोपी विपिन भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था.

इस एनकाउंटर पर ग्रेटर नोएडा के DCP साद मियां खान का भी बयान आया है. DCP ने कहा कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी. इस दौरान एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लग गई. जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है. आरोपी विपिन को सबूत जुटाने के लिए पुलिस साथ लेकर गई थी. 

छाती पर गोली लगनी चाहिए थी

विपिन के एनकाउंटर पर निक्की के पिता का भी बयान आया है. निक्की के पिता ने कहा कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है. पैर की जगह छाती पर गोली लगनी चाहिए थी. बता दें कि निक्की के पिता ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की थी. इस मांग के कुछ ही घंटों बाद विपिन के एनकाउंटर की खबर सामने आई.

NDTV से बात करते हुए निक्की के पिता ने रविवार को कहा था कि हम एनकाउंटर चाहते हैं, यह सरकार क्या कर रही है.  निक्की के पिता ने मांग की थी कि आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया जाए और इस जघन्य अपराध की सजा के तौर पर उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाए.

निक्की के पिता ने एनडीटीवी से कहा था, "वे हत्यारे हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए, उनका घर तोड़ देना चाहिए. मेरी बेटी पार्लर चलाकर अपने बेटे का पालन-पोषण कर रही थी. उन्होंने उसे प्रताड़ित किया. पूरा परिवार साजिश में शामिल था और उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला."

