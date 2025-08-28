ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड अब एक गहरे रहस्य में बदलता जा रहा है. जो मामला शुरू में दहेज हत्या के रूप में दर्ज हुआ था, वह अब कई नए मोड़ों के साथ और पेचीदा बन चुका है. पुलिस ने अब तक पति विपिन भाटी, सास दया भाटी, ससुर सतवीर भाटी और देवर रोहित भाटी को हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है.

निक्की के भाई का आरोप है कि विपिन का किसी दूसरी महिला से अफेयर था और इसी विवाद के चलते पति और ससुरालवालों ने मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया. परिवार का कहना है कि निक्की को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, लेकिन उसने हमेशा घर बचाने की कोशिश की.

मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस के हाथ कथित सीसीटीवी फुटेज और कुछ वायरल वीडियो क्लिप्स लगे. इन फुटेज में विपिन यह दावा करता दिख रहा है कि घटना के वक्त वह घर के बाहर कार की सफाई में व्यस्त था और उसे साजिशन फंसाया जा रहा है. यह बयान पुलिस जांच को और उलझा रहा है क्योंकि परिवार के आरोप और वीडियो के दावे आपस में मेल नहीं खा रहे.

सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से फैल गया है. लोग न्याय की मांग कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग वायरल वीडियो के आधार पर अलग-अलग थ्योरी गढ़ रहे हैं. इस बीच महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की सिफारिश की है ताकि सच जल्द सामने आ सके.

