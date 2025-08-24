पति का एनकाउंटर, सास गिरफ्तार... नोएडा के निक्की हत्याकांड में आज क्या कुछ हुआ?

Greater Noida Nikki Murder Case: पीट-पीट कर बेहोश करने के बाद निक्की को जिंदा जलाने के क्रूर अपराध में शामिल उसकी सास दयावती को गिरफ्तार कर लिया गया है. निक्की की पिटाई का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमे निक्की की सास भी उसे मारती-पिटती नजर आई थी. इस वीडियो में निक्की का पति विपिन उसे बुरी तरह से पीट रहा था. साथ में उसकी मां दयावती भी शामिल थीं. निक्की की हत्या के बाद से उसके ससुराल के लोग फरार थे. जिसे पकड़ने के लिए कासना पुलिस लगातार धरपकड़ चला रही थी. इसी कड़ी में रविवार दोपहर बाद निक्की की सास दयावती को कासना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हालांकि उसके परिवार के कई सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं.

दूसरी ओर निक्की हत्याकांड में गिरफ्तार उसके पति विपिन राठी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वह अभी गोली लगने के कारण अस्पताल में इलाजरत है. इस मामले में निक्की का ससुर सतवीर और देवर रोहित भाटी अभी भी फरार है.

निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी पति विपिन को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियन कस्टडी में जेल भेजा है. पुलिस आरोपी विपिन को लेकर लुक्सर जेल के किए रवाना हो चुकी है.

पुलिस गिरफ्त में निक्की की सास दयावती.

बेटे को देखने जा रही थी हॉस्पिटल, बीच रास्ते से गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार निक्की की सास दयावती अस्पताल में भर्ती अपने बेटे को देखने जा रही थी. तभी उसे रास्ते से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मालूम हो कि निक्की के पति का रविवार सुबह पुलिस ने एकाउंटर किया है. उसे गोली लगी है. अभी वो पुलिस की अभिरक्षा में हॉस्पिटल में इलाजरत है.

निक्की का पति विपिन भाटी रविवार को पुलिस का हथियार छीनकर कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था. इसी घटनाक्रम में ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें विपिन के पैर में गोली लगी.

निक्की के पति विपिन का कैसे हुए एनकाउंटर, पुलिस ने बताया

गौतमबुद्धनगर जिले के पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि विपिन भाटी को अपराह्न करीब 1.30 बजे नियमित चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की. अधिकारी ने बताया, “ उसका पीछा किया गया और पैर में गोली मारने के बाद उसे पकड़ लिया गया.” कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव के निवासी भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था.

मालूम हो कि निक्की के केस में ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें उसे ग्रेटर नोएडा स्थित अपने घर में मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दिख रहा है.

अन्य वीडियो में दिख रहा है कि बुरी तरह से जली हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे आती है और गिर जाती है. उसकी बृहस्पतिवार रात अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई.

2016 में हुई थी निक्की की शादी, बेटे के सामने पति ने जलाया

निक्की की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में रहने वाले विपिन भाटी से हुई थी. पिछले दिनों, निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर पीटा और फिर जलाकर मार डाला. निक्की के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाया. निक्की को उसके बेटे के सामने आग लगाई गई.

फोर्टिस हॉस्पिटल से पुलिस को मिला था निक्की का मेमो

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार के अनुसार, पुलिस को फोर्टिस अस्पताल से एक मेमो मिला था, जिसमें बताया गया कि एक लड़की गंभीर रूप से जली हुई हालत में आई है, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया जा रहा है. इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. हालांकि, निक्की की पहले ही मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

निक्की की बड़ी बहन ने बताया था अत्याचार की कहानी

उसकी बड़ी बहन कंचन, जिसकी शादी भी उसी परिवार में हुई थी, ने आरोप लगाया कि निक्की की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि उनका परिवार ससुराल वालों की 36 लाख रुपए की दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाया. कंचन ने आरोप लगाए, "हमें लगातार परेशान किया जाता था. वे कहते रहे कि शादी के दौरान उन्हें यह-वह नहीं मिला. उन्होंने हमारे परिवार से 36 लाख रुपए की मांग की."

पति, देवर, सास, ससुर पर केस, देवर और ससुर अभी भी फरार

उसने बताया कि दहेज की मांग के लिए उसे भी प्रताड़ित किया गया और पीटा गया. कंचन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने निक्की के पति विपिन भाटी, देवर रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया. बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमें लगाई गईं.

