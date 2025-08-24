विज्ञापन
विशेष लिंक

पार्लर चलाकर पाल रही थी बच्चे, मेरी बेटी को मार दिया... निक्की के पिता का दर्द कलेजा चीर देगा

निक्की के पिता ने कहा कि मैंने जब हॉस्पिटल में देखा तो मुझे चक्कर आ गया. मेरी एक बेटी के सामने दूसरी बेटी को जिंदा जला दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि दामाद कुछ काम नहीं करता था.

Read Time: 3 mins
Share
पार्लर चलाकर पाल रही थी बच्चे, मेरी बेटी को मार दिया... निक्की के पिता का दर्द कलेजा चीर देगा
निक्की की फाइल फोटो और उनके पिता भिखारी सिंह.
ग्रेटर नोएडा:

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा में दहेज की आग में जली निक्की के पिता का दर्द कलेजा चीर देने वाला है. जिस पिता ने बेटी को अच्छे स्कूल स्कूल में पढ़ाया-लिखाया. अच्छा दान-दहेज देकर शादी की. आज उसकी एक बेटी जिंदा जला दी जा चुकी है तो दूसरी उसकी घर बहू अपने भविष्य को लेकर कई तरह की चिताओं से घिरी हैं. निक्की हत्याकांड में NDTV ने उनके पिता भिखारी सिंह से बात की है. निक्की के पिता ने बताया कि पापा को टेंशन ना हो इसलिए बेटी पार्लर चलाकर बच्चों को पाल रही थी. अत्याचार सह रही थी. बेटी की हत्या में पूरा परिवार शामिल था. उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए. गोली मारनी चाहिए.

हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निक्की के पिता की इस मांग के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस के एनकाउंटर में विपिन राठी को गोली मार दी. अभी निक्की के पति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

'बेटी ने घर चलाने की पूरी कोशिश की, पार्लर चलाकर बच्चों को पाला'

इससे पहले एनडीटीवी से बात करते हुए निक्की के पिता ने कहा, "हत्यारे हैं ये, इनको गोली लगनी चाहिए. इनके मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए. मेरी बेटी अपने बच्चों को पार्लर चला के जैसे-तैसे पाल रही थी." उन्होंने यह भी कहा कि बेटी ने घर चलाने की पूरी कोशिश की. पापा को टेंशन ना हो इसकी पूरी कोशिश की. पार्लर चलाकर बच्चों को पाला.

इसके बाद रोते हुए निक्की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी को इन लोगों ने मार डाला. उन्होंने यह भी कहा कि इसको गोली लगनी चाहिए. ये बीजेपी की सरकार है. इसमें मोबाइल छीनने वालों को गोली मार दी जाती है. इसके हत्यारों को भी गोली मारनी चाहिए.

ये हत्यारे हैं इनको गोली लगनी चाहिए...

निक्की के पिता ने दामाद विपिन, दामाद के भाई रोहित, समधन दयावती और समधी सतवीर को इस मामले का आरोपी बताया है. उन्होंने कहा कि निक्की की सास दयावती ने ही बेटे को बोलकर मेरी बेटी पर अत्याचार करवाए. उन्होंने आगे बताया कि मैंने रीति-रिवाज से शादी की थी. बेटी को स्कॉर्पियो दी थी, बर्तन और सारे सामान दी थी. फिर बुलेट भी दिया था. ये हत्यारे हैं इनको गोली लगनी चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

दामाद कुछ नहीं करता था, मैंने पार्लर खुलवायाः निक्की के पिता

निक्की के पिता ने कहा कि मैंने जब हॉस्पिटल में देखा तो मुझे चक्कर आ गया. मेरी एक बेटी के सामने दूसरी बेटी को जिंदा जला दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि दामाद कुछ काम नहीं करता था. पैसे की डिमांड आई तो मैंने पार्लर खुलवा दिया. पार्लर चल गया तो इनसे पैसे की मांग करते रहे. कहते रहे एक लाख की कमाई करते हो 50 हजार मुझे दिया करो.

समाज की दुहाई पर मैंने बेटी को वापस भेजा था 

जब इन लोगों ने ज्यादा तंग किया तो मैंने बिटिया को अपने घर ले आया. फिर वो लोग पूरे समाज को लेकर आ गए. समाज ने दुहाई दी. लड़के ने भी माफी मांग ली. तब मैंने समाज के कहने पर बेटी को वापस भेज दिया. लेकिन अब इन लोगों ने मेरी एक बेटी को मार दिया. जिसकी बहन सामने जल रही है, उस पर क्या बीती होगी समझिए.

यह भी पढ़ें - पति का एनकाउंटर, सास गिरफ्तार... नोएडा के निक्की हत्याकांड में आज क्या कुछ हुआ?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nikki Murder, Nikki Murder Case, Nikki Murder Case Encounter, Dowry Death, Greater Noida Nikki Death Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com