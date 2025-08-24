36 लाख दहेज, एक परिवार में 2 बहनों की शादी? ग्रेटर नोएडा में निक्की की मौत की क्या था वजह, जानें 10 बड़े अपडेट्स

ग्रेटर नोएडा में दहेज के चलते एक महिला को आग लगा कर जला देने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक आग लगाए जाने के कारण पीड़िता निक्की की मौत हो गई है. इस मामले के दो वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिनमें से एक में पीड़िता का पति और उसकी सास उसे बालों से खींचकर घर से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ही बेहद गुस्से में लग रहे हैं. वहीं एक अन्य वीडियो में महिला आग लगने के बाद सीढ़ियों पर जाती हुई नजर आ रही है. तो चलिए आपको बताते हैं इस मामले के अब तक के 10 बड़े अपडेट्स.

पीड़िता निक्की की शादी 2016 में विपिन भाटी से हुई थी और वह अपने पति के परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रहती थी. शादी में मिले उपहार और स्कॉर्पियो कार के बावजूद ससुराल की ओर से दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी और ससुराल वाले लगातार निक्की पर घर से 36 लाख रुपये लेने का दबाव डाल रहे थे. 21 अगस्त, 2025 को, निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा और उसके छह साल के बेटे और बड़ी बहन के सामने ही घर में ही आग लगा दी. निक्की के बेटे ने भी उसपर हो रहे अत्याचार और हमले को देखा. इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता और दादी ने निक्की पर कुछ डाला, उसे थप्पड़ मारा और लाइटर से आग लगा दी. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसका पति और सास बेरहमी से बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एक अन्य वीडियो में निक्की आग लगने के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रही है. निक्की की बहन कंचन की भी शादी विपिन के बड़े भाई से हुई है. कंचन ने बताया कि उसे भी दहेज के लिए बार-बार प्रताड़ित किया जाता है और निक्की के साथ-साथ उसे भी पीटा गया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई. कंचन ने कहा कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई. निक्की को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से जलने के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पति विपिन भाटी को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके माता-पिता और भाई का नाम एफआईआर में दर्ज है, लेकिन वे फरार हैं. पुलिस ने हत्या, दहेज उत्पीड़न और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और फरार आरोपियों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है. इस मामले ने निक्की के लिए न्याय की मांग करते हुए स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है.